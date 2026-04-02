Атлетико се договори с пореден играч от Аталанта

От Атлетико Мадрид са постигнали споразумение с халфа на Аталанта Едерсон, за негов летен трансфер, съобщава Фабрицио Романо.

Тепърва “дюшекчиите” трябва да се договорят и с клуба на 26-годишния играч, който е оценен на 35-40 млн. евро. В миналото бергамаските са отклонявали оферти от Интер и Ювентус за бразилеца, чийто договор изтича догодина, като освен това той е свързван с Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. През настоящия сезон Едерсон е записал 33 мача във всички турнири, в които има два гола и една асистенция.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid have verbally agreed on personal terms with Éderson as Atalanta midfielder is a top target.



No agreement yet between clubs as talks continue around €35/40m fee but still in negotiations.



Éderson, out of contract in June 27.



🎥🇮🇹 https://t.co/ab4T9cSFXz… pic.twitter.com/wBA1CAu0bX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 2, 2026

Ако Атлетико и Аталанта постигнат съгласие по тази сделка, това ще бъде пореден трансфер между двата клуба от миналото лято насам. В посока Мадрид заминаха Матео Руджери и Адемола Луукман, докато италианците привлякоха Джакомо Распадори.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages