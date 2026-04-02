  3. Атлетико се договори с пореден играч от Аталанта

Атлетико се договори с пореден играч от Аталанта

  • 2 апр 2026 | 21:00
Атлетико се договори с пореден играч от Аталанта

От Атлетико Мадрид са постигнали споразумение с халфа на Аталанта Едерсон, за негов летен трансфер, съобщава Фабрицио Романо.

Тепърва “дюшекчиите” трябва да се договорят и с клуба на 26-годишния играч, който е оценен на 35-40 млн. евро. В миналото бергамаските са отклонявали оферти от Интер и Ювентус за бразилеца, чийто договор изтича догодина, като освен това той е свързван с Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. През настоящия сезон Едерсон е записал 33 мача във всички турнири, в които има два гола и една асистенция.

Ако Атлетико и Аталанта постигнат съгласие по тази сделка, това ще бъде пореден трансфер между двата клуба от миналото лято насам. В посока Мадрид заминаха Матео Руджери и Адемола Луукман, докато италианците привлякоха Джакомо Распадори.

Снимки: Gettyimages

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Равенство между новаците в Лига 1

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Метц и Нант не си вкараха

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

