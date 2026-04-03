  3. Априлия: Не сме изненадани, че моторът ни е толкова силен

Априлия: Не сме изненадани, че моторът ни е толкова силен

  • 3 апр 2026 | 14:51
Главният изпълнителен директор на отбора на Априлия в MotoGP Масимо Ривола коментира силното начало на сезон 2026 от страна на марката от Ноале.

След години в дъното на класирането Априлия започна постепенно да се придвижва напред в началото на десетилетието, а в момента определено може да се каже, че RS-GP е водещият мотоциклет в кралския клас. Това позволи на Марко Бедзеки да стартира кампанията с три поредни неделни победи, а и в трите случая на подиума имаше още един пилот с Априлия (Раул Фернандес в Тайланд и Хорхе Мартин в Бразилия и САЩ).

Защо Марко Бедзеки все още не се смята за претендент за титлата в MotoGP?

Всъщност успехът в Съединените щати миналата неделя можеше да е троен, но повреда попречи на Ай Огура да се бори за първото си качване на подиума в MotoGP. А след края на състезанието в Остин Ривола коментира представянето на Априлия през 2026 година и каза, че не е много изненадан от него.

Ай Огура: Най-силното ми състезание, имах реален шанс да съм на подиума

„Ясно е, че моторът се представя добре тази година. Не искам да съм арогантен, но не съм много изненадан, защото цифрите ни казаха, че моторът ще е конкурентоспособен.

„Ден след ден, мога да кажа, че моторът е бърз почти навсякъде. Сега отива на „Херес“, където всички, включително и ние, сме тествали и ще видим къде ще сме. За момента спокойно мога да кажа, че Априлия е водещият мотор.

„Може би не сме свикнали да чуваме това, но цифрите казват точно това. Но мисля, че е твърде рано да кажем, че сме фаворити. Засега сме отпред, това е достатъчно“, обясни Ривола.

Снимки: Gettyimages

