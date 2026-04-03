Априлия: Не сме изненадани, че моторът ни е толкова силен

Главният изпълнителен директор на отбора на Априлия в MotoGP Масимо Ривола коментира силното начало на сезон 2026 от страна на марката от Ноале.

След години в дъното на класирането Априлия започна постепенно да се придвижва напред в началото на десетилетието, а в момента определено може да се каже, че RS-GP е водещият мотоциклет в кралския клас. Това позволи на Марко Бедзеки да стартира кампанията с три поредни неделни победи, а и в трите случая на подиума имаше още един пилот с Априлия (Раул Фернандес в Тайланд и Хорхе Мартин в Бразилия и САЩ).

Всъщност успехът в Съединените щати миналата неделя можеше да е троен, но повреда попречи на Ай Огура да се бори за първото си качване на подиума в MotoGP. А след края на състезанието в Остин Ривола коментира представянето на Априлия през 2026 година и каза, че не е много изненадан от него.

„Ясно е, че моторът се представя добре тази година. Не искам да съм арогантен, но не съм много изненадан, защото цифрите ни казаха, че моторът ще е конкурентоспособен.



„Ден след ден, мога да кажа, че моторът е бърз почти навсякъде. Сега отива на „Херес“, където всички, включително и ние, сме тествали и ще видим къде ще сме. За момента спокойно мога да кажа, че Априлия е водещият мотор.



„Може би не сме свикнали да чуваме това, но цифрите казват точно това. Но мисля, че е твърде рано да кажем, че сме фаворити. Засега сме отпред, това е достатъчно“, обясни Ривола.

