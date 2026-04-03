Йоги Льов е близо до това да поеме финалист на Мондиал 2026

Световният шампион с Германия Йоахим Льов е на прага на завръщане във футбола, за да поеме треньорския пост на Гана.
Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026
Специалистът е съвсем близо до приемане на позицията с краткосрочен договор, съсредоточен изцяло върху Световното първенство през 2026 година, след като футболната федерация на африканската страна се раздели с треньора Ото Адо, съобщава спортният портал "Гана Сокърнет".
Адо беше уволнен във вторник след загуба с 1:2 срещу Германия в приятелски мач по време на подготовката за Световното първенство.
Официалното потвърждение се очаква през следващите седмици. Порталът цитира няколко източника за информация, но не ги назовава.
Льов беше треньор на Бундестима от 2006 до 2021 година, като спечели титлата от Мондиал 2014 в Бразилия. След пенсионирането си след Евро 2020 той отхвърляше всяка една оферта за работа. Наскоро той заяви пред телевизионния канал Скай, че ако приеме друга работа, това ще бъде в национален отбор. "Предвид моя опит, това би бил и най-добрият вариант за мен", уточни Льов.
Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва на 11 юни. Гана в група "L", където е в компанията на Англия, Хърватия и Панама.