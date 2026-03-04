По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете

Популярни
  • 4 март 2026 | 10:01
  • 371
  • 1
Физкултурните салони в училищата да останат отворени след учебните часове и да бъдат достъпни за децата от спортните клубове. Тази идея обсъди Димитър Бербатов, съветник на  служебния премиер по въпросите на младежта и спорта, със служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, съобщиха от правителствената информационна служба.

Двамата разговаряха за развитието на масовия спорт сред деца и ученици.

"Инвестицията в спорт за децата е инвестиция в тяхното здраве", посочи Бербатов, цитиран от правителствената пресслужба. "Интегрирането на училищните салони е "липсващото звено" и възможното решение на много проблеми, свързани с това къде да тренират децата."

Близо 2000 училища в страната имат физкултурни салони. Наличните помещения за спорт остават затворени след последния училищен звънец, се посочва в съобщението. Те могат да бъдат използвани за спортни занимания и тренировки на подрастващите в извънучебно време.

Достъпът на спортни клубове до физкултурните салони може да става с договор между училището и съответната община или лицензирана спортна федерация.

Повече деца ще имат достъп до различни видове спорт, без да се налага да пътуват и родителите да се ангажират с допълнителна логистика, посочват още от правителствената пресслужба.

Министерството на образованието и науката продължава и реализирането на програмата „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища“ за периода 2024 - 2027 г. По нея е одобрено финансирането на близо 170 проекта за строителство на нови училищни физкултурни салони или цялостен ремонт на съществуващи, от които 45 вече са приключили.

По програмата се финансира и изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в училища. Одобрените проекти са 376, от тях 225 са готови.

В началото на тази седмица служебното правителството започна мащабна инициатива за диалог със спортната общественост, като изпрати стратегическа анкета до всички лицензирани спортни федерации в страната.

