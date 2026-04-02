Фламенго търси близо 2 млн. евро от Кристиано Роналдо

Придобиването на собственост във футболен клуб носи със себе си и наследяване на съществуващи задължения, което Кристиано Роналдо наскоро разбра. В края на февруари легендарният португалски футболист стана миноритарен собственик на испанския втородивизионен клуб Алмерия, придобивайки 25 процента от акциите. Само два месеца по-късно обаче той се сблъска с първите проблеми – дълг на клуба към Фламенго.

Бразилският гранд претендира за почти 2 млн. евро, като по този повод се обърна директно към Роналдо като един от новите собственици. Проблемът възникна заради трансфера на играча Лазаро от август 2022 година, когато Фламенго го продаде на Алмерия за 7 млн. евро. Според информации от Бразилия испанският клуб не е изплатил данъчните си задължения, свързани с този трансфер. Фламенго издаде и официално съобщение.

“От 590 дни насам Алмерия дължи на Фламенго приблизително 1 800 000 евро. През февруари Кристиано Роналдо стана собственик на 25% от испанския клуб. Фламенго публично изразява своето силно неодобрение към поведението на испанския клуб Алмерия поради неспазване на договорно задължение, поето по време на трансфера на Лазаро, осъществен през август 2022 година. След 590 дни неизпълнение на задълженията клубът е натрупал дълг, оценен на над 1 800 000 евро, което е грубо нарушение на поетите задължения и стандартите, регулиращи международния футбол.

В съобщението се пояснява още:

Случаят е обективен и недвусмислен: Съществува изрично договорно задължение, което възлага на испанския клуб отговорността за плащане или възстановяване на приложимите данъци в Испания. Въпреки това, дори след като Фламенго беше принуден да поеме тези суми – общо над 1 500 000 евро – и след официално решение на ФИФА, което напълно признава правото му на възстановяване, Алмерия реши да не изпълни задължението си. Дългът, след 590 дни неплащане, надхвърля 1 800 000 евро.

Докато се чака реакцията на Кристиано и ръководството на Алмерия, Фламенго, финансово най-мощният клуб в Южна Америка, предприе и конкретни стъпки. Случаят вече е предаден на Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана, с което е започнато и официално съдебно производство.