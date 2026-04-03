Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Мекис: Водещата цел на Формула 1 трябва да е оправянето на квалификациите за 2027

  • 3 апр 2026 | 11:21
  • 1381
  • 1

Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис коментира новите правила в световния шампион и обърна специално внимание на квалификациите, които търпят сериозни критики от страна на пилотите.

Ред Бул сега плаща цената за битката за титлата през 2025
Заради нуждата от балансиране на заряда в батериите състезателите не могат да дават максимума от себе си в квалификационните си обиколки, в които дори на моменти се налага да вдигат газта и да карат по инерция в края на правите. Според Мекис оправянето на квалификациите трябва да е водещият приоритет пред шефовете на световния шампионат, но за него големите промени трябва да бъдат направени едва през 2027 година.

Това са първите промени в задвижващите системи за Маями
„Ако има нещо, за което всички сме на едно мнение – отборите, ФИА, Формула 1 и пилотите, това е, че ние трябва да се върнем към квалификациите, в които пилотите натискат на пълна газ или поне близо до това. Така че това е първият ни приоритет като спорт.

„И след това, когато подобрим квалификациите, ние автоматично ще имаме състезания с по-малко игри. Това може да се контролира и има много различни мнения в падока по тази тема. Но за мен най-важното е да се върнем към истинските квалификации и това трябва да ни е първата цел на нас като спорт.

„Лично за мен нашият фокус трябва да е да оправим нещата за 2027 година, защото имаме достатъчно време да направим нещата както трябва за тогава. В същото време аз съм сигурен, че има някои дребни неща, които можем да оправим още тази година“, коментира Мекис.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 896
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2118
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4088
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6201
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4057
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3046
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56083
  • 212
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209532
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 248
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38509
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1069
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 15797
  • 4