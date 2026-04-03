Мекис: Водещата цел на Формула 1 трябва да е оправянето на квалификациите за 2027

Ръководителят на отбора на Ред Бул във Формула 1 Лоран Мекис коментира новите правила в световния шампион и обърна специално внимание на квалификациите, които търпят сериозни критики от страна на пилотите.

Заради нуждата от балансиране на заряда в батериите състезателите не могат да дават максимума от себе си в квалификационните си обиколки, в които дори на моменти се налага да вдигат газта и да карат по инерция в края на правите. Според Мекис оправянето на квалификациите трябва да е водещият приоритет пред шефовете на световния шампионат, но за него големите промени трябва да бъдат направени едва през 2027 година.

„Ако има нещо, за което всички сме на едно мнение – отборите, ФИА, Формула 1 и пилотите, това е, че ние трябва да се върнем към квалификациите, в които пилотите натискат на пълна газ или поне близо до това. Така че това е първият ни приоритет като спорт.



„И след това, когато подобрим квалификациите, ние автоматично ще имаме състезания с по-малко игри. Това може да се контролира и има много различни мнения в падока по тази тема. Но за мен най-важното е да се върнем към истинските квалификации и това трябва да ни е първата цел на нас като спорт.



„Лично за мен нашият фокус трябва да е да оправим нещата за 2027 година, защото имаме достатъчно време да направим нещата както трябва за тогава. В същото време аз съм сигурен, че има някои дребни неща, които можем да оправим още тази година“, коментира Мекис.

Снимки: Gettyimages