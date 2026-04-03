Бивш национал на Дания: Това е един от най-големите провали за нашия футбол

Неуспехът на Дания да се класира за Световното първенство тази година хвърли националния отбор в период на преход, слагайки край на дълга десетилетие серия от участия на големи турнири и повдигайки въпроси относно посоката на развитие за застаряващия представителен състав.

Надеждите на Дания за класиране приключиха във вторник, когато отборът загуби от Чехия след дузпи в последна среща от плейофите. За нация, която спечели Европейското първенство през 1992 година и достигна до полуфиналите на Евро 2020, резултатът бележи рязък спад. Това ще бъде първото отсъствие на “Червения динамит” от голям турнир, откакто пропусна Евро 2016. Разочарованието беше засилено от успеха на регионалните съперници Швеция и Норвегия, които се класираха, оставяйки Дания като единствената скандинавска нация, която пропуска Мондиал 2026.

„Това е един от най-големите провали за датския футбол“, каза бившият национал Микел Бекман пред телевизия DR и добави: „Спънахме се в три отбора, които би трябвало да са значително по-лоши от нас.“

