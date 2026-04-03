  3. Бивш национал на Дания: Това е един от най-големите провали за нашия футбол

Бивш национал на Дания: Това е един от най-големите провали за нашия футбол

  • 3 апр 2026 | 09:37
Бивш национал на Дания: Това е един от най-големите провали за нашия футбол

Неуспехът на Дания да се класира за Световното първенство тази година хвърли националния отбор в период на преход, слагайки край на дълга десетилетие серия от участия на големи турнири и повдигайки въпроси относно посоката на развитие за застаряващия представителен състав.

Драма с голове в продълженията и дузпи класираха Чехия за Световното
Драма с голове в продълженията и дузпи класираха Чехия за Световното

Надеждите на Дания за класиране приключиха във вторник, когато отборът загуби от Чехия след дузпи в последна среща от плейофите. За нация, която спечели Европейското първенство през 1992 година и достигна до полуфиналите на Евро 2020, резултатът бележи рязък спад. Това ще бъде първото отсъствие на “Червения динамит” от голям турнир, откакто пропусна Евро 2016. Разочарованието беше засилено от успеха на регионалните съперници Швеция и Норвегия, които се класираха, оставяйки Дания като единствената скандинавска нация, която пропуска Мондиал 2026.

„Това е един от най-големите провали за датския футбол“, каза бившият национал Микел Бекман пред телевизия DR и добави: „Спънахме се в три отбора, които би трябвало да са значително по-лоши от нас.“

Снимки: Gettyimages

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 3057
  • 1
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 755
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 333
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 335
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 771
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 602
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 55877
  • 212
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209289
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 129
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38381
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 936
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 15607
  • 4