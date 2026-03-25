Анчелоти: Неймар? Във футбола всеки може да има мнение

  25 март 2026 | 16:07
По-малко от три месеца преди старта на Световното първенство отборът на Бразилия се подготвя за предстоящите контроли в САЩ с Франция (26 март, Масачузетс) и Хърватия (1 април, Орландо). Тези двубои са последни за “златистите” преди през май селекционерът Карло Анчелоти да обяви списъка си от играчи за Мондиала. Сега го няма Неймар, което продължава да бъде една от горещите теми. Ето какво заяви по редица теми италианецът на срещата си с медиите.

Отсъствието на Неймар
Наблюдавам и слушам всичко, което се казва за Неймар. Нормално е. Във футбола всеки може да има мнение. Няма точна наука. Трябва да уважавам мнението на всички.

За Франция
Те имат много класа във всички линии и трябва да се намери баланс. Най-опасното качество на Франция е скоростта. Имат обаче и важни играчи, които отсъстват заради контузии. Тези мачове на националните отбори са сложни за всички. Двубоят срещу Франция е важен, още повече, че е срещу отбор, който е сред фаворитите да спечели световното първенство. Ние обаче сме фокусирани върху качествата на нашия отбор – можем да играем на контраатака и да се защитаваме добре.

Схема с четирима нападатели?
През тези месеци пробвахме различни играчи и различни игрови модели. Искаме да направим добър двубой, да контролираме играта и да имаме баланс.

Решихте ли вече какъв ще е стартовият състав?
Не, не съм.

За бранителите
Футболистите в защитната линия почти са определени. Имам само една дилема, но със сигурност Дъглас Сантос (Зенит) и Лео Перейра (Фламенго) ще играят. Маркиньос има проблеми и няма да се появи срещу Франция. Имаме трима нови състезатели и искаме да оценим адаптацията им към групата повече отколкото физическото им състояние.

Какъв вече е опитът ви в Бразилия?
Работата на треньора се промени много през последните години. Много от нас съжаляваме, че няма достатъчно време за тренировки и трябва да поставим фокуса върху качеството на тренировките, срещите… Това е повече работа на качество, отколкото на време. Методологията в тренировъчния процес не бива да липсва – това е много важно. Подготовката за заниманията трябва да бъде добра.

