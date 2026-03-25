Рио отвърна на Рууни: Неймар правеше неща, които Меси и Роналдо не можеха

  • 25 март 2026 | 17:09
Легендата на Манчестър Юнайтед Рио Фердинанд се включи в дебата за уменията на Неймар, противопоставяйки се директно на неотдавнашното изявление на бившия си съотборник Уейн Рууни, че бразилецът никога не е бил играч от най-висока класа.

Говорейки в своя подкаст "Rio Ferdinand Presents", бившият английски защитник настоя, че в своя пик Неймар е притежавал ниво на талант и технически способности, които са съперничели на Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

Въпреки че признава величието на Рууни, Фердинанд твърди, че звездата на Сантос някога е бил безспорният наследник на световния футболен трон.

“Мисля, че това не беше спор Уейн срещу Неймар - каза Рио. - Не вярвам, че става въпрос за това. Аз съм един от най-големите почитатели на Уейн и най-силно го хваля, когато говорим за това, което е направил, какво е постигнал и когато го сравняваме с други величия... Но трябва да кажа, че Неймар можеше да прави неща, които никой друг играч в света не можеше. И тук говоря за Меси и Кристиано Роналдо - в смисъл, че можеше да прави неща, които двамата не можеха, нали? Имаше момент, когато го гледахте и си мислехте ‘Добре, това е наследникът на трона’. Той беше толкова близо в един момент от кариерата си, докато беше в Барселона.”

Този вербален сблъсък идва в деликатен момент за играча на Сантос, който сега не попадна в списъка на Карло Анчелоти за мартенските мачове на националния отбор на Бразилия срещу Франция и Хърватия. Неймар не е играл за националния отбор от октомври 2023 г. насам, и докато талантът му остава безспорен за личности като Фердинанд, физическата му издръжливост става все по-голяма грижа.

