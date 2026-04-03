Тай Одиасе: Страхотна отборна победа

Един от най-добрите в състава на Апоел Тел Авив при победата над Панатинайкос тази вечер Тай Одиасе сподели, че той и съотборниците му са имали голяма нужда от този ценен успех в "Арена София".

- Поздравления за победата! Прекъснахте серията от загуби и сега отново сте на победния път. Страхотен мач за теб, какви са мислите ти?

- Беше страхотна отборна победа днес. Знаете, сега е най-трудната част от сезона - опитваме се да направим финалния щурм за плейофите, а ни остава най-трудната програма в цялата Евролига. Така че имахме голяма нужда от тази победа тази вечер и я постигнахме.

- В края на мача вашият отбор направи няколко поредни акции и ти отбеляза четири последователни пъти, включително три страхотни забивки. Какво е чувството да си под светлините на прожекторите и в клиповете с най-добрите моменти?

- Всичко е благодарение на моя отбор. Нямаше да бъда в чиста позиция, ако съотборниците ми не бяха на паркета, особено Ей Би, защото противниците не искаха да оставят него сам и затова аз бях напълно свободен всеки път.

- Добре, а следващите ви мачове са срещу Фенербахче и Олимпиакос. Тежки мачове, загубихте първия път, когато се срещнахте с тях. Как се подготвяте за следващите два двубоя?

- Караме го ден за ден. Имаме около четири или пет дни дотогава. Така че - ден за ден: ще гледаме видео, ще анализираме грешките, които допуснахме в предишния мач, и ще ги поправим занапред.

