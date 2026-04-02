  3. Най-скъпоплатените футболисти в Лига 1, топ 10 е окупиран от ПСЖ

  • 2 апр 2026 | 01:34
Престижното френско издание "Екип" публикува своя годишен рейтинг на най-високоплатените футболисти в Лига 1. Картината е повече от ясна – първите 10 позиции в класацията са окупирани изцяло от играчи на Пари Сен Жермен, което подчертава огромната финансова мощ на столичния клуб.

Начело на списъка е носителят на "Златната топка" Усман Дембеле. Според данните на "Екип", той получава месечно възнаграждение от 1,5 милиона евро преди облагане с данъци, което го прави най-скъпоплатеният играч в Лига 1.

Топ 30 на най-високоплатените футболисти в Лига 1:

1. Усман Дембеле (ПСЖ) — 1,5 млн. евро
2. Маркиньос (ПСЖ) — 1,12 млн. евро
3. Ашраф Хакими (ПСЖ), Люка Ернандес (ПСЖ) — 1,1 млн. евро
5. Уарен Заир-Емери (ПСЖ) — 950 хил. евро
6. Витиня (ПСЖ), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Жоао Невеш (ПСЖ) — 900 хил. евро
9. Нуно Мендеш (ПСЖ), Уилян Пачо (ПСЖ), Фабиан Руис (ПСЖ) — 800 хил. евро
12. Брадли Баркола (ПСЖ) — 550 хил. евро
13- Дезире Дуе, Люка Шевалие (ПСЖ), Пиер-Емил Хьойберг (Марсилия) — 500 хил. евро
16. Иля Забарний (ПСЖ), Мейсън Грийнууд (Марсилия), Жофри Кондогбия (Марсилия), Корентен Толисо (Лион) — 450 хил. евро
20. Гонсало Рамош (ПСЖ) — 443,5 хил. евро
21. Брис Самба (Рен), Найеф Агер (Марсилия) — 400 хил. евро
23. Брийл Емболо (Рен), Игор Пайшао (Марсилия), Пиер-Емерик Обамеянг (Марсилия), Бенжамен Павар (Марсилия), Леонардо Балерди (Марсилия), Софиан Диоп (Ница) — 350 хил. евро
29. Ерик Дайър (Монако), Денис Закария (Монако) — 330 хил. евро

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 674
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 544
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1530
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 1005
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 3128
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12002
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52537
  • 208
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205347
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29817
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35475
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12002
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46928
  • 43