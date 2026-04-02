Най-скъпоплатените футболисти в Лига 1, топ 10 е окупиран от ПСЖ

Престижното френско издание "Екип" публикува своя годишен рейтинг на най-високоплатените футболисти в Лига 1. Картината е повече от ясна – първите 10 позиции в класацията са окупирани изцяло от играчи на Пари Сен Жермен, което подчертава огромната финансова мощ на столичния клуб.

Начело на списъка е носителят на "Златната топка" Усман Дембеле. Според данните на "Екип", той получава месечно възнаграждение от 1,5 милиона евро преди облагане с данъци, което го прави най-скъпоплатеният играч в Лига 1.

Топ 30 на най-високоплатените футболисти в Лига 1:



1. Усман Дембеле (ПСЖ) — 1,5 млн. евро

2. Маркиньос (ПСЖ) — 1,12 млн. евро

3. Ашраф Хакими (ПСЖ), Люка Ернандес (ПСЖ) — 1,1 млн. евро

5. Уарен Заир-Емери (ПСЖ) — 950 хил. евро

6. Витиня (ПСЖ), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Жоао Невеш (ПСЖ) — 900 хил. евро

9. Нуно Мендеш (ПСЖ), Уилян Пачо (ПСЖ), Фабиан Руис (ПСЖ) — 800 хил. евро

12. Брадли Баркола (ПСЖ) — 550 хил. евро

13- Дезире Дуе, Люка Шевалие (ПСЖ), Пиер-Емил Хьойберг (Марсилия) — 500 хил. евро

16. Иля Забарний (ПСЖ), Мейсън Грийнууд (Марсилия), Жофри Кондогбия (Марсилия), Корентен Толисо (Лион) — 450 хил. евро

20. Гонсало Рамош (ПСЖ) — 443,5 хил. евро

21. Брис Самба (Рен), Найеф Агер (Марсилия) — 400 хил. евро

23. Брийл Емболо (Рен), Игор Пайшао (Марсилия), Пиер-Емерик Обамеянг (Марсилия), Бенжамен Павар (Марсилия), Леонардо Балерди (Марсилия), Софиан Диоп (Ница) — 350 хил. евро

29. Ерик Дайър (Монако), Денис Закария (Монако) — 330 хил. евро

