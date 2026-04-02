И Ланс Строл ще стартира в GT състезания

Ланс Строл стана вторият действащ пилот от Формула 1, когото в най-близко бъдеще ще видим зад волана на GT3 автомобил. Макс Верстапен планира да стартира в германския шампионат NLS, където предстоят квалификационните състезания за „24 часа на „Нюрбургринг“, а Строл ще се пробва на по-високо ниво.

Канадецът ще стартира в първия кръг на GT World Challenge Европа на френската писта „Пол Рикар“, като състезанието е нощно и ще се проведе в първите часове на 12 април. Това е и първият кръг от шампионата за издръжливост в рамките на GT World Challenge Европа.

Lance Stroll, Mari Boya and Roberto Merhi set for GT World Challenge Europe debut with Comtoyou Racing!#GTWorld | #GT3 #Motorsport pic.twitter.com/qCu42kdgGe — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) April 2, 2026

Строл ще се състезава с Астън Мартин, разбира се – Vantage GT3, като ще е в един екип с бившия пилот във Формула 1 Роберто Мери и Мари Боя, който е част от академията на Астън Мартин за млади пилоти.

27-годишният Строл има опит в състезания за издръжливост – в по-ранен етап от кариерата си Ланс стартира в „24 часа на Дейтона“, като кара както Dpi автомобил, така и LMP2 прототип.

GT3 колата на Строл е заявена от Comtoyou Racing – тимът, който от известно време изпълнява програмата на британската марка в този и други шампионати.

За старта на сезона в GT World Challenge Европа са заявени 56 автомобила с някои от най-силните и бързи GT пилоти в момента, не само на територията на Стария континент.

Феновете на моторните спортове у нас ще могат да гледат пълен запис на състезанието на 13 април, понеделник от 11:00 часа по БНТ3.

Снимки: Imago