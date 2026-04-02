И Ланс Строл ще стартира в GT състезания

Ланс Строл стана вторият действащ пилот от Формула 1, когото в най-близко бъдеще ще видим зад волана на GT3 автомобил. Макс Верстапен планира да стартира в германския шампионат NLS, където предстоят квалификационните състезания за „24 часа на „Нюрбургринг“, а Строл ще се пробва на по-високо ниво.
Канадецът ще стартира в първия кръг на GT World Challenge Европа на френската писта „Пол Рикар“, като състезанието е нощно и ще се проведе в първите часове на 12 април. Това е и първият кръг от шампионата за издръжливост в рамките на GT World Challenge Европа.
Нов вариант: Формула 2 и Никола Цолов ще дебютират в Канада
Строл ще се състезава с Астън Мартин, разбира се – Vantage GT3, като ще е в един екип с бившия пилот във Формула 1 Роберто Мери и Мари Боя, който е част от академията на Астън Мартин за млади пилоти.
27-годишният Строл има опит в състезания за издръжливост – в по-ранен етап от кариерата си Ланс стартира в „24 часа на Дейтона“, като кара както Dpi автомобил, така и LMP2 прототип.
GT3 колата на Строл е заявена от Comtoyou Racing – тимът, който от известно време изпълнява програмата на британската марка в този и други шампионати.
За старта на сезона в GT World Challenge Европа са заявени 56 автомобила с някои от най-силните и бързи GT пилоти в момента, не само на територията на Стария континент.
Феновете на моторните спортове у нас ще могат да гледат пълен запис на състезанието на 13 април, понеделник от 11:00 часа по БНТ3.
Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат
Снимки: Imago