И Ланс Строл ще стартира в GT състезания

  • 2 апр 2026 | 14:15
  • 481
  • 0
Ланс Строл стана вторият действащ пилот от Формула 1, когото в най-близко бъдеще ще видим зад волана на GT3 автомобил. Макс Верстапен планира да стартира в германския шампионат NLS, където предстоят квалификационните състезания за „24 часа на „Нюрбургринг“, а Строл ще се пробва на по-високо ниво.

Канадецът ще стартира в първия кръг на GT World Challenge Европа на френската писта „Пол Рикар“, като състезанието е нощно и ще се проведе в първите часове на 12 април. Това е и първият кръг от шампионата за издръжливост в рамките на GT World Challenge Европа.

Нов вариант: Формула 2 и Никола Цолов ще дебютират в Канада
Нов вариант: Формула 2 и Никола Цолов ще дебютират в Канада

Строл ще се състезава с Астън Мартин, разбира се – Vantage GT3, като ще е в един екип с бившия пилот във Формула 1 Роберто Мери и Мари Боя, който е част от академията на Астън Мартин за млади пилоти.

27-годишният Строл има опит в състезания за издръжливост – в по-ранен етап от кариерата си Ланс стартира в „24 часа на Дейтона“, като кара както Dpi автомобил, така и LMP2 прототип.

GT3 колата на Строл е заявена от Comtoyou Racing – тимът, който от известно време изпълнява програмата на британската марка в този и други шампионати.

За старта на сезона в GT World Challenge Европа са заявени 56 автомобила с някои от най-силните и бързи GT пилоти в момента, не само на територията на Стария континент.

Феновете на моторните спортове у нас ще могат да гледат пълен запис на състезанието на 13 април, понеделник от 11:00 часа по БНТ3.

Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат
Александър Томов се завръща в Европейския рали шампионат
Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

Жоан Мир обясни защо пада толкова често в състезанията от MotoGP

  • 4 апр 2026 | 15:22
  • 887
  • 1
Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

Шеф в Мерцедес е мислел, че Антонели е "изгубено дете", когато се е запознал с него

  • 4 апр 2026 | 12:16
  • 2103
  • 1
Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

Скорошно решение за големия проблем на Ауди не е възможно

  • 4 апр 2026 | 11:38
  • 4059
  • 0
От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

От Ред Бул обещаха напредък при подновяването на сезона в Маями

  • 4 апр 2026 | 11:02
  • 6123
  • 0
Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

Пиастри посочи незабелязан проблем при инцидента между Беарман и Колапинто

  • 4 апр 2026 | 08:59
  • 4032
  • 1
Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

Пиер Гасли критикува цялата негативност около новите правила във Формула 1

  • 4 апр 2026 | 08:24
  • 3036
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 53619
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 206566
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30584
  • 131
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 36543
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 13253
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 47847
  • 43