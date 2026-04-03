"Железничарското" дерби дава началото на завръщането на efbet Лига

Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в “Лаута” стартира в 19:45 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

След паузата за националните отбори родният елит се завръща отново на футболната сцена. Именно днешното “железничарско” дерби дава началото на последните кръгове от редовния сезон в efbet Лига.

Домакините излизат като фаворити в срещата с оглед временното класиране в таблицата. Пловдивското Локо се намира на шестата позиция с 41 точки, на 8 от четвъртия. На теория “смърфовете” имат шанс да се класират в топ 4, но за целта ще трябва да спечелят всичките си останали мачове до края на сезона, а ЦСКА и Черно море да загубят почти всички. По-реалистичната цел е петото място, което дава правото на бараж.

Иначе Локомотив се намира в серия от две поредни победи, които постигна в последните два кръга. Отборът победи първо Септември (София), а след това се наложи и над Ботев (Враца). Не е ясно дали двама от националите на пловдивчани ще са готови за днешната среща. Севи Идриз е получи контузия по време срещата на младежите, а Парвиз Умарбаев игра мач във вторник за Таджикистан и се прибра прекалено късно в България.

Локо (София) от своя страна е десети във временното класиране с 34 точки. Столичани все още са в играта за топ 8, като са само на една точка от осмото място и на четири зад седмото. За да се борят за бараж обаче “железничарите” ще трябва да наваксат цели девет точки, които към момента ги делят от петата позиция.

Иначе Локомотив (Сф) е доста непостоянен в представянето си в последните кръгове. Отборът редува победа със загуба и равенство, а последния кръг отстъпи на ЦСКА 1948 с 2:3. Преди това пък победи Септември. Локо изигра една контрола по време на паузата, в която загуби от Ботев (Пловдив) с 1:3.

По-рано през сезона пловдивският и столичният Локомотив вече премериха сили един срещу друг. Тогава двубоят завърши 2:2. Като цяло равенството не е непознат резултат за този мач, тъй като в последните пет двубоя, в които Локо (Пд) и Локо (Сф) са премерили сили, четири от тях са завършили хикс.