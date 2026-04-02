  "Армейците" с интерес към талант на Локо (Пловдив)

"Армейците" с интерес към талант на Локо (Пловдив)

"Армейците" с интерес към талант на Локо (Пловдив)
Слушай на живо: Берое - ЦСКА

ЦСКА държи под око Севи Идриз. Лявото крило на Локомотив (Пловдив) прави силни мачове през пролетта и "армейците" проявяват интерес към него. Младежкият национал минава за една от бъдещите звезди на футбола ни и "червените" наблюдават внимателно всяко негово участие, съобщава "Тема Спорт".

Идриз пропусна евроквалификацията с Азербайджан във вторник вечерта на "Колежа", защото се е разболял. Той е бил записан в състава, опитал се е да проведе загрявка, но не се е почувствал добре и е отпаднал от сметките на Тодор Янчев. Именно бившият капитан на ЦСКА прати на крилото от Асеновград дебютна повиквателна за младежкия национален отбор за мачовете с Гибралтар и Азербайджан.

Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)
Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)

От началото на сезона лявото крило записа 12 мача в efbet Лига, в които вкара 3 гола за Локо (Пловдив). Той се наложи в състава на "черно-белите" през пролетта, а добрите му изяви не са останали незабелязани и за няколко чужди клуба.

