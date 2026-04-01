Локо (София) готви интересна треньорска рокада?

Локомотив (София) готви голяма изненада през лятото с поредната треньорска рокада. Очаква се тогава отборът да бъде поет от Златомир Загорчич, твърди „Мач Телеграф“. Причината е, че почти сигурно „червено-черните“ ще останат без треньор след края на сезона. Станислав Генчев, който има договор за още един сезон, е смятан за почти сигурен наставник на Ботев (Пловдив). Така в „Надежда“ вече са провели предварителни преговори със Загорчич и той е много близо до подписване на договор.

Изненадата е, че почти цялата треньорска кариера на Загорчич в България е минала в класическия съперник на Локо Сф – Славия. Само през един сезон, 2013/14, той бе начело на Литекс. По времето на Гриша Ганчев в ЦСКА пък Загорчич бе на крачка да поеме „червените“, но в последния момент сделката пропадна.