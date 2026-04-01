Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)

В лагера на Локомотив (Пловдив) са притеснени за състоянието на двама от националите си. Както е известно още в петък “смърфовете” приемат Локомотив (София) в първи мач от 28-ия кръг. Снощи, преди двубоя на младежите ни с Азербайджан, стана ясно, че лявото крило Севи Идриз е получило контузия. Днес ще се разбере какво точно е състоянието на младия футболист.

Парвиз Умарбаев пък игра вчера цял мач за родината Таджикистан. Халфът бе с капитанската лента при изненадващото домакинско реми 1:1 с Филипините в квалификация за Купата на Азия.

Отделно, на „Лаута“ продължават да имат липси по отношение на възстановяващи се от различни контузии – Димитър Илиев, Енцо Еспиноса, Калоян Костов. Каталин Ицу и Крист Лонгвил вече тренират с отбора, като първият ще играе срещу столичните железничари, докато вторият може би ще остане извън групата, тъй като има да наваксва в подготовката си.

