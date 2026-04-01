Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Локомотив (Пловдив)
  3. Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)

  • 1 апр 2026 | 09:59
  • 1034
  • 0
В лагера на Локомотив (Пловдив) са притеснени за състоянието на двама от националите си. Както е известно още в петък “смърфовете” приемат Локомотив (София) в първи мач от 28-ия кръг. Снощи, преди двубоя на младежите ни с Азербайджан, стана ясно, че лявото крило Севи Идриз е получило контузия. Днес ще се разбере какво точно е състоянието на младия футболист.

Непредвидени промени могат да понижат категорията на стадиона на Локо (Пловдив)
Непредвидени промени могат да понижат категорията на стадиона на Локо (Пловдив)

Парвиз Умарбаев пък игра вчера цял мач за родината Таджикистан. Халфът бе с капитанската лента при изненадващото домакинско реми 1:1 с Филипините в квалификация за Купата на Азия.

Отделно, на „Лаута“ продължават да имат липси по отношение на възстановяващи се от различни контузии – Димитър Илиев, Енцо Еспиноса, Калоян Костов. Каталин Ицу и Крист Лонгвил вече тренират с отбора, като първият ще играе срещу столичните железничари, докато вторият може би ще остане извън групата, тъй като има да наваксва в подготовката си.

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2680
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 6475
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1020
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1457
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 690
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51086
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51086
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203619
  • 855
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28807
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34189
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10471
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45722
  • 42