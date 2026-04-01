Халф на Локо (Пд): Ще бъде чудесно, ако зарадваме нашите фенове с трофей за 100-годишния юбилей на клуба

Футболистът на Локомотив (Пловдив) Миха Търдан получи днес приза си за играч №1 на 27-мия кръг в efbet Лига. Тогава той стана автор на победното попадение срещу Ботев във Враца.

Играчът на "черно-белите" благодари на всички, които са гласували за него. Той изрази надежда, че "смърфовете" ще продължат със силните си игри в първенството и за Купата на България.

"Видях, че пред мен има празно пространство, тръгнах напред и успях да вкарам, но голяма заслуга има и Жулиен Лами, който ми подаде чудесен пас", каза Търдан след награждаването и посочи, че независимо, че играе дефанзивен полузащитник, винаги, когато има възможност, опитва да атакува и да бележи.

"Това, че в Локомотив няма изявен централен нападател, не ни притеснява, а аз мога да играя на всички постове", подчерта Търдан.

Той с нетърпение очаква градското дерби с Ботев (Пловдив) в предпоследния кръг от първенството преди груповата фаза, но първо мисли за мача с Локомотив (София).

"Беше голяма радост, когато отстранихме Ботев за Купата на България, с нетърпение очакваме и двубоя за първенството, но първо мислим за мача с Локомотив (София). Подготвени сме много добре за този двубой и се надявам да го спечелим", каза Търдан и подчерта, че всички футболисти са силно мотивирани да зарадват феновете по случай 100-годишния юбилей на "черно-белия" клуб.

"Предстоят ни два мача за Купата на България с Арда, надявам се да победим и да играем финал. Ще бъде чудесно, ако зарадваме нашите фенове с трофей за 100-годишния юбилей на Локомотив", заключи Търдан.