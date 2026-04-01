  Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Халф на Локо (Пд): Ще бъде чудесно, ако зарадваме нашите фенове с трофей за 100-годишния юбилей на клуба

Халф на Локо (Пд): Ще бъде чудесно, ако зарадваме нашите фенове с трофей за 100-годишния юбилей на клуба

  • 1 апр 2026 | 20:36
Футболистът на Локомотив (Пловдив) Миха Търдан получи днес приза си за играч №1 на 27-мия кръг в efbet Лига. Тогава той стана автор на победното попадение срещу Ботев във Враца.

Играчът на "черно-белите" благодари на всички, които са гласували за него. Той изрази надежда, че "смърфовете" ще продължат със силните си игри в първенството и за Купата на България.

Двама от Локо (Пд) са под въпрос за "железничарското" дерби с Локо (Сф)

"Видях, че пред мен има празно пространство, тръгнах напред и успях да вкарам, но голяма заслуга има и Жулиен Лами, който ми подаде чудесен пас", каза Търдан след награждаването и посочи, че независимо, че играе дефанзивен полузащитник, винаги, когато има възможност, опитва да атакува и да бележи.

"Това, че в Локомотив няма изявен централен нападател, не ни притеснява, а аз мога да играя на всички постове", подчерта Търдан.

Феновете на Локо (Пловдив) получиха 1800 билета за градското дерби с Ботев

Той с нетърпение очаква градското дерби с Ботев (Пловдив) в предпоследния кръг от първенството преди груповата фаза, но първо мисли за мача с Локомотив (София).

"Беше голяма радост, когато отстранихме Ботев за Купата на България, с нетърпение очакваме и двубоя за първенството, но първо мислим за мача с Локомотив (София). Подготвени сме много добре за този двубой и се надявам да го спечелим", каза Търдан и подчерта, че всички футболисти са силно мотивирани да зарадват феновете по случай 100-годишния юбилей на "черно-белия" клуб.

"Предстоят ни два мача за Купата на България с Арда, надявам се да победим и да играем финал. Ще бъде чудесно, ако зарадваме нашите фенове с трофей за 100-годишния юбилей на Локомотив", заключи Търдан.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

