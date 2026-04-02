Петър Кюмюрджиев: Голямата ни битка е с кадровите проблеми

0:0 приключиха в Несебър, едноименния тим и отбора на Созопол. Дербито на Бургаска област е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Без голове в дербито на Бургаска област

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Доволен съм от старанието на футболистите, които спазиха тактическите указания за двубоя. Много добра работа на отбора в защита, въпреки огромните кадрови проблеми, които имахме. Отново петима основни играчи не взеха участие, но ние свикнахме на това. Това е 11-ият ни мач през пролетта – ние и Марица (Милево) сме изиграли най-много двубои. А това се отразява на контузени и наказани футболисти, за следващия мач отново ще имаме липсващи. Иска ми се един път да разполагам с пълния потенциал на отбора и всички футболисти да бъдат здрави. Тогава отборът ще изглежда по коренно различен начин“.

