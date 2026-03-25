  Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Старши треньорът на Созопол: Пускаме жалба срещу съдийството

Старши треньорът на Созопол: Пускаме жалба срещу съдийството

  • 25 март 2026 | 18:33
В Стралджа, Марица (Милево) победи едноименния тим на Созопол с 4:0 във финал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Съдията изгони трима футболисти на Созопол.

Марица (Милево) взе югоизточният финал за купата на АФЛ, трима изгонени от Созопол

Ето и реакцията от крайморския клуб.

„Не влязохме добре в мача. Ще анализираме грешките си. Честитя победата на Марица (Милево). Нямам претенции към тях. Съдийството обаче беше слабо и преднамерено. Нямам обяснение, защо на съдия от Пловдив, в конкретния случай Николай Запрянов беше поверен мач, при това финал, когато единият от отборите е от Пловдивска област. Запрянов ръководи тенденциозно двубоя. Ще гледаме видеозаписа от срещата. Ще подадем жалба срещу съдийството. Нормално е в мач с такъв висок залог да има единоборства, битка, напрежение. Запрянов обаче отсъждаше само в едната посока за идентични ситуации. До 16-ата минута вече беше вдигнал три жълти картона на наши футболисти. До края на първото полувреме беше отстранил с червени картони двама – Валентин Иванов и Даниел Андреев. През втората част изгони и Димитър Николов“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

