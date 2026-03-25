Старши треньорът на Созопол: Пускаме жалба срещу съдийството

В Стралджа, Марица (Милево) победи едноименния тим на Созопол с 4:0 във финал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Съдията изгони трима футболисти на Созопол.

Ето и реакцията от крайморския клуб.

„Не влязохме добре в мача. Ще анализираме грешките си. Честитя победата на Марица (Милево). Нямам претенции към тях. Съдийството обаче беше слабо и преднамерено. Нямам обяснение, защо на съдия от Пловдив, в конкретния случай Николай Запрянов беше поверен мач, при това финал, когато единият от отборите е от Пловдивска област. Запрянов ръководи тенденциозно двубоя. Ще гледаме видеозаписа от срещата. Ще подадем жалба срещу съдийството. Нормално е в мач с такъв висок залог да има единоборства, битка, напрежение. Запрянов обаче отсъждаше само в едната посока за идентични ситуации. До 16-ата минута вече беше вдигнал три жълти картона на наши футболисти. До края на първото полувреме беше отстранил с червени картони двама – Валентин Иванов и Даниел Андреев. През втората част изгони и Димитър Николов“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.