Петър Кюмюрджиев: Несебър е фаворит

Едноименния тим на Созопол ще играе днес в Несебър с местния отбор. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Мач с допълнителен заряд – дерби. Всичко може да се случи. Познаваме се отлично. Ще играем срещу лидера. Несебър е фаворит. Имат добри отбор, база, организация. Пожелавам и да спечелят първенството. В предстоящия мач помежду ни обаче, ние излизаме без притеснения, амбицирани и ще направим възможното да спечелим. Кадровите проблеми са част от нас от началото на пролетния полусезон. Надявам се и късмета да е с нас“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.