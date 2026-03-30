България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
  3. Петър Кюмюрджиев: Браво на момчетата, младите не ме подведоха

Петър Кюмюрджиев: Браво на момчетата, младите не ме подведоха

  • 30 март 2026 | 15:09
  • 149
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Браво на момчетата, младите не ме подведоха

В Царево, едноименния тим на Созопол победи гостуващия му Розова долина (Казанлък) с 2:1. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол попари „розите“
Созопол попари „розите"

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

„Изключително съм доволен от победата. Благодаря на футболистите за старанието и желанието. В последните 5-6 мача постоянно ни съпътстват контузии и наказания. И в днешната среща ни липсваха петима основни футболисти, но дадох шанс на млади и амбициозни момчета, които не ме предадоха, за което им благодаря. Поздравявам и Розова долина за коректната и мъжка игра, пожелавам им успех. Сега за нас е важно да се възстановим добре, защото ни се събраха страшно много мачове до момента през пролетта“.

Още от БГ Футбол

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 15314
  • 67
ЦСКА обяви програмата си до мача срещу Берое

ЦСКА обяви програмата си до мача срещу Берое

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 1365
  • 0
Ботев пусна билетите за мача със Спартак (Варна) и градското дерби с Локомотив (Пд)

Ботев пусна билетите за мача със Спартак (Варна) и градското дерби с Локомотив (Пд)

  • 30 март 2026 | 12:16
  • 797
  • 0
Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига

Орела и Арангелов остават дори при изпадане във Втора лига

  • 30 март 2026 | 10:29
  • 1431
  • 0
Легенда на Локомотив (Сф) се завърна в българския футбол

Легенда на Локомотив (Сф) се завърна в българския футбол

  • 30 март 2026 | 10:16
  • 4467
  • 3
Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

Ветераните на Берое излизат срещу сборен отбор от легенди на българския футбол в демонстративен мач

  • 30 март 2026 | 10:10
  • 1620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на България и Индонезия

11-те на България и Индонезия

  • 30 март 2026 | 15:20
  • 1625
  • 0
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 15314
  • 67
Очаквайте на живо: Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Тити Папазов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 30 март 2026 | 14:55
  • 1143
  • 8
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

  • 30 март 2026 | 09:18
  • 28076
  • 59
"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

"Лъвовете" играят за купа на GBK, може да бием дузпи за сефте след САЩ'94

  • 30 март 2026 | 04:22
  • 27469
  • 31
Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

Дезире Дуе поведе Франция към нова победа

  • 30 март 2026 | 00:10
  • 20965
  • 2