Петър Кюмюрджиев: Браво на момчетата, младите не ме подведоха

В Царево, едноименния тим на Созопол победи гостуващия му Розова долина (Казанлък) с 2:1. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Созопол попари „розите“

Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

„Изключително съм доволен от победата. Благодаря на футболистите за старанието и желанието. В последните 5-6 мача постоянно ни съпътстват контузии и наказания. И в днешната среща ни липсваха петима основни футболисти, но дадох шанс на млади и амбициозни момчета, които не ме предадоха, за което им благодаря. Поздравявам и Розова долина за коректната и мъжка игра, пожелавам им успех. Сега за нас е важно да се възстановим добре, защото ни се събраха страшно много мачове до момента през пролетта“.

Stoyan Chaykov - Photography