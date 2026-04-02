  Трябва ли да намалим с още два отбора efbet Лига? Ето как е при силните държави в Европа с население до 10 милиона

Трябва ли да намалим с още два отбора efbet Лига? Ето как е при силните държави в Европа с население до 10 милиона

  • 2 апр 2026 | 14:43
От следващия сезон efbet Лига ще е с 14, а не с 16 отбора, както е в момента. Но това ли е оптималният вариант за нашата страна? Критиците на намаляването изтъкват тезата, че в даден момент може да се получи така, че половината елит да е от София, а центрове като Стара Загора, Бургас, Варна и дори Пловдив да останат без представител.

Макар тази тема да не се коментира публично, във футболните среди има предложения за редуциране на групата с още два отбора (б.а. до 12) и те идват най-вече от клубовете с по-сериозни финансови възможности.

Поради тази причина Sportal.bg се поинтересува как процедират европейските държави с население до 10 милиона, които са по-напред в клубната ранглиста на УЕФА.

Оказа се, че страните, които отговарят на споменатите два критерия са 12. От тях само на две елитната група е с 16 отбора - Норвегия и Сърбия. Норвежците са на 14-ти в ранглистата, а мястото им се дължи най-вече на един отбор - Бодьо/Глимт. Сърбия пък разполага с два клуба - Цървена звезда и Партизан, а останалите не си и помислят да им оспорват хегемонията, тъй като тамошната политическа върхушка, по подобие на България, обича да се бърка и да решава съдбата на най-популярния спорт. Освен това сърбите, както и България, от следващя сезон намаляват групата с два отбора, а от по-следващя сезон е взето решение да я редуцират до 12.

Като цяло прави впечатление, че най-успешните формати са с 12 елитни клуба - Дания, Швейцария, Австрия, Шотландия, Унгария, Словакия.

Изключение е първенството на Кипър. То е от 14 тима, въпреки че населението на острова е малко под милион. Важната подробност тук е, че кипърците залагат предимно на чужденци, които не са много скъпи, но пък с тях постигат добри резултати.

Ето как процедират европейските държави с до 10 милиона население и които са пред нас в клубната ранглиста на УЕФА:

Място в клубната ранглиста, държава, население, отбори в елита:

13-ти: Дания около 6 млн. - 12 отбора;
14-ти: Норвегия около 5,5 млн. - 16 отбора;
15-ти: Кипър около 990 000 - 14 отбора;
16-ти: Швейцария около 9 млн. - 12 отбора;
17-ти: Австрия около 9,2 млн. - 12 отбора;
18-ти: Шотландия около 5,5 млн. - 12 отбора;
20-ти: Хърватия около 3,9 млн. - 10 отбора;
21-ви: Израел около 10 млн. - 14 отбора;
22-ри: Унгария около 9,6 млн. - 12 отбора;
23-ти: Сърбия около 6,6 млн. - 16 отбора (б.а. от догодина ще е с 14 тима, а от сезон 2027/2028 - с 12);
26-ти: Славения около 2,1 млн. - 10 отбора;
29-ти: Словакия около 5,45 млн. - 12 отбора;
30-ти: БЪЛГАРИЯ около 6,67 млн. - 16 отбора (б.а. от догодина с 14 клуба).

