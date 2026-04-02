Отбор от Индонезия продължава да следи новия нападател на Левски

Престоят на нападателя Марко Дуганджич в Левски може да се окаже кратък. Хърватинът беше привлечен на пожар след контузията на Мустафа Сангаре и подписа договор до края на сезона с опция за удължаването му с още един. Интерес към него обаче не липсва. Той е желан от индонезийския Персиб Бандунг. Въпросният клуб искаше да привлече Дуганджич още в началото на годината и продължава да има интерес към него, съобщава trenggalekjenggelek.com.

Хърватинът предпочете офертата на Левски пред тази на Персиб, но от клуба продължават да го следят. Марко Дуганджич вече има опит в Азия, където е играл за Ал Тай от Саудитска Арабия и ФК Сеул.