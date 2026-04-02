  Майкон трябва да внимава, тъй като може да пропусне дербито с ЦСКА

  2 апр 2026 | 13:36
Един от най-добрите футболисти на Левски Майкон ще трябва да внимава в неделя при гостуването на Добруджа. Причината е, че бразилецът натрупа осем официални предупреждения от старта на сезона и при получаването на още един жълт картон ще бъде наказан за два двубоя. 25-годишният защитник завърши без такъв при победата над Черно море (2:1) преди паузата. По този начин щеше да пропусне визитата в Добрич и домакинството на Арда и щеше да се завърне за дербито с ЦСКА на 13 април. След него започват и плейофите.

Сега обаче ситуацията е по-различна и ако Майкон си изкара жълт картон срещу Добруджа, той ще пропусне мача с Арда и дербито с “червените”. Ако пък жълтият картон дойде в двубоя с тима от Кърджали, левият бек ще е аут за битката с ЦСКА и първия мач от плейофите - отново срещу противник от топ 4.

Халфът Акрам Бурас, който също имаше натрупани картони, ги изчисти срещу “моряците” и сега е наказан за гостуването на добричлии.

Пред санкция от една среща е и вратарят Светослав Вуцов. Стражът има на сметката си четири жълти картона. Той реално няма реална алтернатива, като при негово отсъствие под рамката ще застане ветеранът Мартин Луков.

