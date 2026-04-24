Националният отбор на България по минифутбол победи Украйна на турнира Nations Games

  • 24 апр 2026 | 23:51
Националният отбор на България по минифутбол започна участието си в престижния международен турнир Nations Games с впечатляваща победа над тима на Украйна с резултат 5:2. Срещата, изиграна в румънския град Търгу Муреш, бе белязана от силната игра на голям брой дебютанти, които доказаха, че приемствеността в държавния тим е на лице.

Двубоят започна с пълна доминация на „лъвовете“. Още в 6-ата минута дебютантът Алекс Колев откри резултата, след като сам си изработи стрелкова позиция и преодоля украинския страж. Натискът на българския състав продължи и в 15-ата минута преднината бе удвоена от друг състезател, записващ първи минути за националния тим – Радостин Стоилов. В 29-ата минута Златин Боянов направи резултата класически, оформяйки пълното превъзходство на българските дебютанти през първата част на двубоя.

Въпреки агресивния отговор на Украйна – отбор, заемащ 11-то място в европейската ранглиста – и попаденията на Владимир Воронов и Денис Бланк, българският състав демонстрира висок морал и тактическа дисциплина. В 42-рата минута Николай Маринов върна спокойствието в лагера на нашите с гол за 4:2. Финалният щрих бе поставен в 51-вата минута, когато Денис Иванов бе точен от дузпа, фиксирайки крайното 5:2.

Обявиха състава на националния отбор по минифутбол за турнира в Румъния

Този успех е ясен сигнал за потенциала на обновения български състав. Победата над високопоставен съперник като Украйна поставя България в отлична позиция за класиране на финала на турнира.

Утре програмата на националния ни отбор продължава с два ключови двубоя срещу представителите на домакините:

България – Румъния 
България – Румъния U23

Ръководството на тима изразява задоволство от представената продукция и вярва, че в утрешните срещи България ще затвърди мястото си сред претендентите за трофея в Търгу Муреш.

Пинеда: Много трудна и важна победа

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Загорец повали Родопа с дузпа

Луканов: Тези момчета се научиха да страдат

Бислимов: Бяха ни отписали, но не се предадохме, спасяваме се на 99% при победа над Миньор

Нефтохимик и ОФК Хасково не вкараха гол

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

