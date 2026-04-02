Левски помогна за възстановяването на млад футболен треньор, пострадал при пожарите в Сакар

Левски обяви, че дарява 4000 евро на младия футболен треньор Светослав Димитров. Светльо е привърженик на клуба и през 2024 година пострада тежко при доброволческата си работа по гасенето на пожарите в Сакар. Сега “сините” му помагат, за да може треньорът да продължи лечението си.

Освен всичко от Левски обявиха, че по решение на Веласкес, футболистите и спортно-техническият щаб средствата от фонд “Глоби” ще бъдат насочвани към различни клаузи, вместо да остават част от вътрешния дисциплинарен фонд на отбора. Именно от там са осигурени и парите за Светльо Димитров.

Ето какво пишат от Левски:

ПФК „Левски“ дарява сумата от 4 000 евро за лечението и възстановяването на Светослав Димитров. Светльо е млад футболен треньор от Свиленград и привърженик на клуба, който пострада тежко по време на доброволческата си работа по гасенето на пожарите в Сакар през 2024 година. След интензивно лечение той продължава своя дълъг път към възстановяване.

Средствата са осигурени от вътрешния фонд „Глоби“ на представителния отбор. По решение на старши треньора, спортно-техническия щаб и футболистите тези средства ще бъдат насочвани към различни каузи, вместо да остават част от вътрешния дисциплинарен фонд на отбора.

Намерението на клуба е този подход да се превърне в устойчива практика.

През последните шест месеца клубът и екипът на д-р Николай Царибашев, специалист в областта на имунологията, стволовите клетки и регенеративната медицина, работят активно със Светльо, като е изграден възстановителен процес, който вече дава обнадеждаващи резултати. До този момент разходите по тази нова фаза от лечението са поемани изцяло от д-р Николай Царибашев и неговите партньори от Regenics Medical, но предстоят нови етапи, за които са необходими допълнителни средства.

Вчерашната среща между представители на „Левски“, Армстронг Око-Флекс, Светльо и д-р Николай Царибашев е част от стремежа на клуба да използва своята сила и влияние в подкрепа на реални човешки каузи. Тя е и опит да бъде насочено вниманието към възможностите, които регенеративната медицина в България може да предложи при подобни случаи на изгаряния, така че пострадалите и техните близки да знаят, че у нас има специализирани екипи, които могат да помогнат.

Повече информация за възможностите и технологията можете да намерите тук - https://regenics-medical.com/изгаряния/

ПФК „Левски“ благодари на всички, които помагат на Светльо в неговата битка. Вярва, че ще успеем да превърнем добрия пример в традиция.