Левски си хареса още един футболист от Вихрен (Сандански)

От Левски са хвърлили око на още един играч, който се подвизава у нас. Това е Хасан Аяри, който в момента е част от Вихрен (Сандански), информира “Мач Телеграф”.

Левски започва преговори с Куршума

Аяри е на 23 години и може да играе като халф и крило. Има доста приличен ръст – 180 см. Юноша е на Шефилд Юн, макар че е роден в САЩ, но е избрал да представлява Тунис. В Европа обаче играе с литовски паспорт, на какъвто има право заради майка си. Той не успява да стигне до първия отбор на „остриетата“, които го пращат под наем в Скарбъроу. След това се озовава от другата страна на Атлантика, където облича екипа на Торонто. От началото на февруари пък се подвизава в Сандански. До този момент Аяри има 5 мача, 1 гол и 1 асистенция за тима от Втора лига. „Сините“ са го гледали в гостуването на Хебър, загубено с 0:1, за да придобият по-ясни впечатления за играта му. Интерес към него има и от други отбори от елита.

През есента Левски следеше друг ас на Вихрен – Лео Пимента. Бразилецът влезе и в полезрението на ЦСКА, но само Ботев (Враца) отправи оферта за него.