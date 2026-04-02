Тайгър Уудс отказа възможността да бъде капитан на САЩ в следващото издание на "Райдър къп"

Американският голфър Тайгър Уудс съобщи, че няма да приеме поканата да бъде капитан на тима на САЩ за предстоящото през 2027 година издание на "Райдър къп".

50-годишният Уудс, който е едно от най-големите имена в историята на голфа, бе арестуван в петък, след като предизвика катастрофа. Той бе задържан близо до дома си в Южна Флорида по подозрение, че е шофирал след употребата на забранени вещества.

Уудс обяви, че иска да потърси помощ за лечението си и да се фокусира върху здравето си, заради което и временно няма да се състезава.

Турнирът "Райдър къп" е една от най-престижните надпревари в голфа. Той се провежда на всеки две години и противопоставя най-добрите състезатели от САЩ срещу сборен отбор на най-добрите състезатели от Европа.

Снимки: Gettyimages