  Тайгър Уудс отказа възможността да бъде капитан на САЩ в следващото издание на "Райдър къп"

Тайгър Уудс отказа възможността да бъде капитан на САЩ в следващото издание на "Райдър къп"

  2 апр 2026 | 10:41
Американският голфър Тайгър Уудс съобщи, че няма да приеме поканата да бъде капитан на тима на САЩ за предстоящото през 2027 година издание на "Райдър къп".

50-годишният Уудс, който е едно от най-големите имена в историята на голфа, бе арестуван в петък, след като предизвика катастрофа. Той бе задържан близо до дома си в Южна Флорида по подозрение, че е шофирал след употребата на забранени вещества.

Уудс обяви, че иска да потърси помощ за лечението си и да се фокусира върху здравето си, заради което и временно няма да се състезава.

Турнирът "Райдър къп" е една от най-престижните надпревари в голфа. Той се провежда на всеки две години и противопоставя най-добрите състезатели от САЩ срещу сборен отбор на най-добрите състезатели от Европа.

