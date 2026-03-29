Повече кризи отколкото титли: поредният провал на бившия герой Тайгър Уудс

Ще играе ли или няма? Всеки фен на голфа, който е мислел за Тайгър Уудс през последната седмица, вероятно се е питал дали ще го видим на турнира Мастърс следващия месец.

Сега обаче въпросите са много по-мрачни, обобщава Би Би Си в аналитичен коментар на новата сложна реалност около американската суперзвезда:

"Беше известно, че този велик голфър води битка с времето, за да се възстанови от скъсан ахилес и две операции на гърба, за да може да се справи с предизвикателствата на игрището в Огъста.

Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

Изглеждаше, че губи тази битка.

Но Уудс – 15-кратен шампион от турнирите „мейджър“ и една от най-доминантните фигури в историята на спорта – отказваше да се откаже от мечтата.

„Продължавам да опитвам“, каза 50-годишният във вторник. „Искам да играя. Обичам този турнир.“

След един драматичен инцидент обаче приоритетите му се промениха – арест, осем часа в ареста, нова снимка за полицейския архив, която обиколи медиите, и обвинения, включително шофиране под влияние на алкохол или наркотици.

Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Това не му се случва за първи път – той вече е преминавал през възстановяване от травми, които биха прекратили кариерите на повечето спортисти, както и през инциденти на пътя, които сериозно накърниха репутацията му.

При катастрофата през 2009 г., която беляза първия му голям срив, в организма му бяха открити сънотворни. Осем години по-късно той беше намерен заспал в неправилно паркиран автомобил на около 25 км от дома му във Флорида.

Имаше щети по шофьорската страна на неговия Mercedes. По-късно обясни, че е получил реакция към медикаменти, предписани след четири операции на гърба, включително сливане на прешлени.

Tiger Woods arrested and charged with DUI, property damage, and refusing a urine test after rolling his Range Rover on Jupiter Island. He blew 0.00 on the breathalyzer — deputies believe it was medication. His second DUI arrest in Florida.

Уудс се призна за виновен за опасно шофиране и влезе в програма за първо провинили се при шофиране под влияние на алкохол или наркотици. Съобщено беше също, че е постъпил в клиника за лечение.

Инцидентът доведе до публикуването на първата му разпиляна снимка от ареста – рязък контраст с хилядите славни кадри, които бяха изградили образа му на непобедим шампион.

Именно тези славни образи се върнаха с невероятната му пета титла от Мастърс през 2019 г., въпреки всички операции, постигната на 43-годишна възраст. Отново Уудс доказа, че е изключителен спортен герой.

Само две години по-късно обаче съдбата отново се обърна. Тежката катастрофа с висока скорост край Лос Анджелис едва не му коства десния крак. Полицията в Калифорния беше критикувана, че не е направила тестове за употреба на вещества. Мнозина се изненадаха, че служителите не са намерили причина да извършат такива тестове.

Катастрофата беше ужасяваща. Кракът на Уудс трябваше да бъде възстановяван хирургично и мнозина се съмняваха в бъдещето му в голфа. Но по невероятен начин той се завърна. Твърде често обаче болката беше видима за зрителите. След това последва скъсването на ахилеса преди 13 месеца и още две операции на гърба.

Не сме го виждали да играе състезателен голф на открито от The Open юли 2024 г., като единствената му изява беше кратко участие във финалите на закрития симулаторен турнир TGL тази седмица.

Напоследък влиянието на Уудс е по-скоро извън игрището – той оглавява комисията за бъдещето на състезанията в PGA Tour. Това е сравнително нова роля, но през последните почти пет години той е в центъра на оформянето на реакцията на тура срещу появата на алтернативната лига LIV Golf.

Миналата година беше твърде зает, за да поеме капитанството на САЩ за Ryder Cup, а в момента обмисля дали да приеме ролята за изданието през 2027 г. в Ирландия. Но всички тези роли, евентуалното му завръщане (той се е записал за US Senior Open през юни) и всякакви публични ангажименти бяха поставени под въпрос след инцидента в петък, при който неговият Range Rover се преобърна настрани.

Полицията анализира следите от спиране по South Beach Road на остров Джупитър, за да установи скоростта на автомобила на 82-кратния победител в тура при неуспешната му маневра за изпреварване.

Прокурорите изграждат обвинения по три точки: шофиране под влияние (въпреки че е преминал тест за алкохол), отказ да даде проба урина и причиняване на материални щети.

Независимо дали ще може да участва в Мастърс, Уудс се очакваше да бъде в Джорджия за откриването на The Patch – обновено обществено игрище, по което е работил заедно с клуба в Огъста Нешънъл. Той също така очакваше с нетърпение вечерята на шампиона на Рори Макилрой във вторник.

Вместо това телевизионните предавания в САЩ и по света се фокусират върху много по-малко приятна тема – бурният живот на този елитен спортист, преживял повече върхове и спадове от почти всеки друг.

Опитът да играе на Мастърс, да удря топката на 300 ярда, да излиза от пясъка, да вкарва къс път или да оформя бъдещето на професионалния голф вече изглеждат маловажни. Приоритетите на Тайгър Уудс трябва да са другаде. Той е в „бункер“ от различен вид. Повтарящите се пътни инциденти вече показаха една дълбоко проблемна страна на този велик шампион.

И това се случи отново", обобщава Лейн Картър, кореспондентът за голф на Би Би Си.