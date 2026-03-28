Арестуваха Тайгър Уудс след катастрофата

Звездата на световния голф Тайгър Уудс беше арестуван по обвинение в шофиране в нетрезво състояние, след като снощи неговият автомобил "Ланд Роувър" се преобърна на двулентов път близо до дома му на остров Джунипър, близо до Палм Бийч, щата Флорида, предаде Ройтерс, позовавайки се на шерифската служба на окръг Мартин.

Петнадесеткратният шампион от Мейджър турнири изпреварвал с висока скорост работнически камион, теглещ ремарке, когато се ударил в задната му част, което довело до преобръщането на колата му, съобщи шериф Джон Бъденсик на пресконференция.

Петдесетгодишният Уудс се измъкнал през пасажерската врата преди на мястото да пристигнат екипи на полицията. Според шерифската служба на окръг Мартин, Уудс е показал признаци на затруднения на мястото на инцидента, след което бил отведен в ареста.

Легендата Тайгър Уудс с нов инцидент на пътя

Тестът с устройство за измерване на съдържанието на алкохол в издишания въздух, извършен в ареста на окръг Мартин, не показал следи от алкохол, като разследващите смятат, че нарушеното му състояние е било свързано с употребата на наркотици или лекарства.

Уудс отказал да се подложи на тест за урина, което съгласно законодателството на щата Флорида се смята за отделно по рода си обвинение.

Не беше оповестена повече информация на нараняванията на Уудс, нито за състоянието на водача на другото превозно средство.

Срещу Уудс са повдигнати обвинения в шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона - всичките обвинения са за извършването на леки престъпления. Съгласно законодателството на щата Флорида, той трябва да остане в ареста поне за осем часа, преди да бъде освободен под гаранция.

Снимки: Gettyimages