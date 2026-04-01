Какво ще прави Оскар Пиастри през април?

В календара на Формула 1 през април се оформи сериозна пауза, след като бяха отменени двете състезания в Бахрейн и Саудитска Арабия заради войната в Близкия изток.
Днес пресслужбата на Макларън оповести плановете на австралийския пилот на тима Оскар Пиастри за април, с оглед на липсата на надпревари.
„Все още нямам окончателни планове, но мисля, че ни чака доста инженерна работа, може би маркетинг ангажименти и сигурно ще снимаме весели видео клипове за феновете – обясни Пиастри. – Но това е и добра възможност за сериозни тренировки.
„Тази година паузата преди новия сезон беше много кратка и нямах много време за физическа подготовка. Сега ще имаме повече време за тренировки.
„Паузата ни дава възможност да анализираме всичко, което се случи в първите три кръга и ще се опитаме да се върнем на пистата още по-силни в Маями. Ще имаме доста работа.
„Скоро имам и рожден ден – на 6 април, така че първо един празник.“
