Веласкес избира между трима за заместник на Бурас

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще трябва да прави принудителна промяна за гостуването на Добруджа. Двубоят на стадион „Дружба“ в Добрич е в неделя от 17:00 часа, а наставникът ще избира между трима за заместник на наказания Акрам Бурас. Алжирецът получи петото си официално предупреждение при домакинската победа над Черно море и бе санкциониран за един мач.

Левски започва преговори с Куршума

44-годишният испанец ще заложи на един измежду Георги Костадинов, Мазир Сула и Карлос Охене за позицията до Гашпер Търдин. Опитният българин вече е напълно възстановен от контузията в прасеца, която получи при победата над Берое с 1:0 на 15 март. Тогава той се превърна в герой за тима, като отбеляза единственото попадение. Именно 35-годишният бивш национал е фаворит да си партнира със словенеца. Сула също може да действа пред защитата, но французинът с алжирски корени е по-полезен в ролята на плеймейкър и е малко вероятно Веласкес да заложи на него. Изненадващо или не, Охене, който бе ненужен през зимата, получава все повече игрови минути от треньора през пролетта. И няма да е учудващо, ако започне до Търдин, при положение, че няма да се рискува с Костадинов.

Веласкес има опция и с капитана на младежкия национален отбор Асен Митков. Юношата на сините обаче и в двата мача на селекцията с Гибралтар (1:0) и Азербайджан (0:0) имаше физически проблеми.

