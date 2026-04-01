От Левски разкриха как са се случили трансферите на трима от основните им играчи

Евертон Бала, Акрам Бурас и Кристиан Макун са трима от най-важните футболисти на Левски. Главният скаутите в клуба Красимир Петров разкри как се е стигнало до тяхното привличане на „Герена“.

„Акрам Бурас беше наблюдаван доста дълго бреме. Може би месец и половина или два. Беше одобрен от нас. Играч със страхотни качества и потенциал. Направихме запитване за неговата цена, за да може да предприемем следващата стъпка и да го предложим на треньора. Оказа се по-висока от това, което можем да си позволим. Оставихме го в нашия списък, за да продължим да го наблюдаваме. Може би седмица след информацията, която получихме, Билал Бари се свърза с мен и ми каза, че знае, че Левски иска да вземе Бурас и ми сподели, че има откупна клауза. След това нещата се случиха много бързо и тук е моментът да благодари на Билал за тази информация. Оказа се, че брат му работи като сътрудник на агента на Акрам и така нещата се случиха много бързо. И най-вече желанието на Бурас да дойде в Левски, защото имаше и други оферти към него“, разказа Петров пред клубната телевизия.

„Мениджър ни предложи Кристиан Макун, след което с Жоро започнахме да го гледаме. Смея да твърдя, че е изключително попълнение за Левски. Одобрихме го, след което Станислав Генчев даде своето съгласие да го привлечем. Хубавото е, че беше свободен агент и взехме без пари толкова качествен играч“, добави Красимир Петров.

„Евртон Бала ни беше предложен от Джери Перейра с още един бразилски играч. Искахме да ги вземем и двамата, но впоследствие за другия много вдигнаха финансовите параметри и ние се отказахме. Сега той играе още в Серия А и е един от най-добрите в първенството. Евертон се адаптира много бързо“, каза Петров.

„Освен футболните качества, много важни са и личностните. Затова и сега атмосферата в съблекалнята е много добра – нещо, което прави впечатление на всички“, добави Коруджиев.



Двамата говориха и за привлечените тази зима – Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс, Стипе Вуликич и Марко Дуганджич. Не беше подминат и Рилдо Фильо, който не може да убеди в качествата си. Според скаутите основната причина е трудната адаптация на бразилеца.



