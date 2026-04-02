В Бразилия: Фенербахче и Борусия (Дортмунд) напират за Майкон

Левият бек на Левски Майкон, който беше избран и за най-добър защитник в българското първенство през 2025 година, по всяка вероятност ще напусне efbet Лига, тъй като интересът към него от сериозни клубове е сериозен, пише бразилското издание Gols 24hrs.

Според футболния портал, турският Фенербахче, Борусия (Дортмунд) и клубове от Саудитска Арабия са най-актуалните варианти. По-рано се твърдеше за интерес от страна на Бешикташ, Нант, Алавес, Комо, както и на Ал-Ахли от Саудитска Арабия, припомня изданието.

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Според медийни публикации, Левски би искал пет милиона евро за 25-годишния Майкон, който пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ през юли 2024 година от Нова Игуасу за 250 хиляди от европейската валута.

Майкон бързо се утвърди като безспорен титуляр при „сините“ и през този сезон във всички турнири има 36 мача, 5 гола и 7 асистенции.

