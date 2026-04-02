  Левски започва преговори с Куршума

Левски започва преговори с Куршума

  • 2 апр 2026 | 09:32
Левски започва преговори с Куршума
Левски ще стартира преговори с голмайстора си Евертон Бала. Договорът на бразилеца изтича през юни 2027 г., но на "Герена" искат по-рано да стигнат до ново споразумение с 27-годишния атакуващ футболист. Причината е, че с изтичането на настоящата 2026-а той ще може свободно да води преговори с друг клуб, в който да премине без пари през следващото лято.

Куршума, какъвто е прякорът на Евертон Бала, е играчът под пара в Левски през тази кампания. В момента бразилецът е водещият голмайстор на тима в шампионата с 15 попадения. Той дели върха по този показател с халфа на Лудогорец Ивайло Чочев. Южноамериканецът изигра общо 36 двубоя във всички турнири през сезона, като вкара 16 гола и направи пет асистенции. Треньорът Хулио Веласкес го използва на няколко позиции в атаката. Бала игра като крило, плеймейкър и фалшива деветка, като неведнъж е посочвал, че най-добре се чувства на фланга.

Бразилецът бе привлечен на "Герена" през февруари 2024-та от Мирасол по предложение на Джери Перейра. Първоначално той бе под наем, но в началото на миналата година "сините" платиха откупната му клауза, която бе в размер на около 200 000 евро. Евертон можеше да не остане на стадион "Георги Аспарухов", тъй като бившият треньор Станислав Генчев бе посочил на ръководството, че ще намери двама по-добри играчи от него. В крайна сметка наставникът бе уволнен и шефовете задържаха Бала.

