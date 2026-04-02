Майкон: Пишем красива история и осъзнаваме отговорността, която имаме

Левият бек на Левски Майкон говори в родината си за битката за титлата, както и за бъдещето си. Както е известно, наскоро 25-годишният футболист спечели приза за най-добър защитник в efbet Лига за 2025 г.

"Голяма радост е да бъда част от толкова важен момент за клуба. Пишем красива история и осъзнаваме отговорността, която имаме до края на сезона. Левски има страхотни фенове и заслужава да печели титли. Ще продължим да работим с голямо смирение, за да постигнем тази цел", заяви бразилецът пред ge.globo.com.

"Преживявам много специален момент в кариерата си. Индивидуалната награда е важна, но е следствие от колективната работа. Развих се доста, откакто пристигнах в Левски, и съм напълно фокусиран да продължа да помагам на отбора. Що се отнася до бъдещето ми, оставям го в Божиите ръце и в тези на агента ми. А аз ще давам най-доброто от себе си на терена", добави още Майкон.