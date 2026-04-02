Майкон: Пишем красива история и осъзнаваме отговорността, която имаме

  • 2 апр 2026 | 09:19
Левият бек на Левски Майкон говори в родината си за битката за титлата, както и за бъдещето си. Както е известно, наскоро 25-годишният футболист спечели приза за най-добър защитник в efbet Лига за 2025 г.

"Голяма радост е да бъда част от толкова важен момент за клуба. Пишем красива история и осъзнаваме отговорността, която имаме до края на сезона. Левски има страхотни фенове и заслужава да печели титли. Ще продължим да работим с голямо смирение, за да постигнем тази цел", заяви бразилецът пред ge.globo.com.

В Бразилия: Фенербахче и Борусия (Дортмунд) напират за Майкон

"Преживявам много специален момент в кариерата си. Индивидуалната награда е важна, но е следствие от колективната работа. Развих се доста, откакто пристигнах в Левски, и съм напълно фокусиран да продължа да помагам на отбора. Що се отнася до бъдещето ми, оставям го в Божиите ръце и в тези на агента ми. А аз ще давам най-доброто от себе си на терена", добави още Майкон.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

