Бразилец напуска Черно море през лятото

Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  • 26 март 2026 | 09:27
  • 538
  • 0
Левият защитник Жоао Бандаро ще напусне Черно море през лятото. Бразилецът вече проучва възможностите да се завърне в родината си. Причината е, че 21-годишният южноамериканец е загубил надежда, че може да играе редовно на "Тича", пише varnautre.bg.

През пролетта левият бек не взе участие в шест от осемте мача, а в останалите два влезе от резервната скамейка и записа скромно присъствие на терена. Срещу Арда (0:0) Бандаро се появи 5 минути преди края, а при домакинския успех над Монтана (1:0) влезе в 62-рата.

В подобна ситуация при "моряците" през миналата есен бе попаднал и друг бразилец - Уеслен Жуниор. Нападателят също рядко получаваше игрови минути, но в края на годината заигра по-редовно и дори вкара важния втори гол, с който фиксира победата над ЦСКА с 2:0. През януари обаче договорът на нападателя бе разтрогнат по взаимно съгласие.

По всичко изглежда, че съдбата му ще бъде последвана и от Бандаро. 21-годишният бразилец пристигна на "Тича" преди началото на сезона, но така и не успя да спечели доверието на Илиан Илиев, взимайки участие в едва шест двубоя във всички турнири.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

