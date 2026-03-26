Трима в Черно море са с неясно бъдеще

В Черно море обмислят бъдещето на трима от основните си играчи през последните години – капитанът Васил Панайотов, Влатко Дробаров и Цветомир Панов, съобщава varnautre.bg.

Тримата се превърнаха в легенди на клуба, след като имаха основна заслуга за спечелването на сребърните и бронзовите медали в елита през последните два сезона.

Техните договори обаче изтичат през лятото, а особено Панайотов и Панов вече не са първа младост. Халфът ще навърши 36 години на 16 юли, а левият бек става на 37 на 17 април. Що се отнася до Дробаров, той е на 33.