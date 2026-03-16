Черно море разпечата противниковата врата след 335 минути "суша"

След три поредни равенства Черно море най-после постигна победа на стадион "Тича". "Моряците" се нуждаеха от общо 335 минути, за да отбележат първия си гол у дома през пролетния полусезон. Победата срещу Монтана дойде трудно, но е изключително емоционална за феновете. Решаващият момент беше красивият гол на любимеца на публиката Берк Бейхан, който донесе успеха.

Гутева получи букет от "Д'Артанян"

След мача много хора отбелязват доброто съдийство на Християна Гутева. Тя става първата жена, която ръководи мач на варненския стадион в efbet Лига. Някои привърженици дори се шегуват, че присъствието ѝ е донесло късмет и си пожелават по-често да има жена съдия на "Тича" като добра поличба за бъдещи победи.



Пламен Трендфилов

Снимки: Startphoto