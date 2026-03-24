Черно море: Не се обсъжда промяна в ръководството, опитват да дестабилизират клуба

От Черно море излязоха с позиция, в която се подчертава, че не се обсъжда промяна в ръководството. От “моряците” заявиха, че всякакъв вид информация от подобно естество е опит да се дестабилизира клубът.

"Във връзка с публикацииите, които заливат медийното пространство през последните дни и часове, бихме желали да уведомим, че в ПФК Черно море не е обсъждана промяна в ръководството, преструктуриране и откриване на нови ръководни длъжности.

Приемаме всякакъв вид подобна информация като опит за внасяне на напрежение и дестабилизиране на клуба", написаха от Черно море.