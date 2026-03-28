Аржентина бързо реши всичко срещу Мавритания

Аржентина победи Мавритания с 2:1 в приятелски мач, игран в столицата на световните шампиони Буенос Айрес на стадион “Ла Бомбонера”.

Аржентинците изиграха този мач на мястото на отменената Финалисима, в която трябваше да се изправят срещу европейския шампион Испания. Междувременно “Ла Фурия” също игра контрола и победи Сърбия с 3:0 като домакин.

Лионел Скалони стартира без голямата си звезда Лионел Меси, който започна мача на резервната скамейка и се появи през второто полувреме, появявайки се на полувремето на мястото на Нико Пас.

“Гаучосите” решиха всичко още до почивката, когато вкараха и двете си попадения. В 17-ата минута Енцо Фернандес бе изведен от Науел Молина и се озова сам срещу стража на гостите Мамаду Диоп. Точно четвърт час по-късно, в 32-рата минута, дойде и вторият гол за трикратните световни шампиони, когато Нико Пас изпълни по перфектен начин пряк свободен удар и покачи. След това натискът продължи и до края на първото полувреме домакините можеха да вкарат още няколко попадения, като самият голмайстор Пас бе в епицентъра на събитията многократно. Така се стигна до добавеното време, когато на Емилиано Мартинес му се наложи да се намеси, за да запази двата гола аванс след опасен завършващ удар от страна на Умар Нгом.

Освен Меси, след почивката се появиха още някои от значимите имена, както и някои от по-малко опитните национали на актуалните световни шампиони. Това бяха Родриго де Пол, Франко Мастантуоно, Джулиано Симеоне, Хосе Лопес, Есекил Паласиос, Агустин Гиай, Есекиел Паласиос и Габриел Рохас. Те бяха посрещнати изключително топло от домакинските привърженици, които направиха страхотна хореография, напомняща триумфа от преди четири години на Мондиала в Катар, което трябваше да вдъхнови тима за началото на поход към четвърта световна титла.

След почивката срещата бе една идея по-двуостра, но логично аржентинците създаваха доста повече положения, а в основата на мнозинството от тях стоеше Лионел Меси. Подобно на случващото се в заключителния четвърт час на първата част домакините не успяха да вкарат втори гол и така се стигна до добавеното време, когато съперникът от екзотичната дестинация създаде опасно положение. Този път топката премина голлинията на вратата, пазена от Емилиано Мартинес, което стана след изпълнение на пряк свободен удар и добавка от страна на Жордан Лефор.

Това бе първата от заключителните две проверки на Аржентина преди началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през идното лято, където актуалните шампиони на планетата ще започнат защитата на трофея си с участие в група заедно с Алжир, Австрия и Йордания. Другата контрола преди този старт предстои в началото на идната седмица, на 1-ви април (сряда), и ще стартира в 2:15 часа българско време.