  Тежка контузия сложи край на надеждите на аржентински нападател за участие на Световното

Тежка контузия сложи край на надеждите на аржентински нападател за участие на Световното

  • 29 март 2026 | 01:28
Нападателят на Страсбург и Аржентина Хоакин Паникели е аут до края на сезона и ще пропусне Световното първенство поради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно.

„Прегледите, извършени на нападателя Хоакин Паникели, потвърдиха скъсана предна кръстна връзка на дясното му коляно... Дръж се, Хоако! С теб сме“, се казва в медицинския доклад, публикуван в петък на страницата на аржентинския национален отбор в социалните медии.

23-годишният аржентинец е най-резултатният играч на френското първенство този сезон с 16 гола. Той се нуждае от операция и се очаква да отсъства от шест до осем месеца.

Аржентинските играчи носеха фланелки с послания в подкрепа на Паникели по време на приятелския им мач с резултат 2:1 срещу Мавритания.

Още от Футбол свят

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

  • 28 март 2026 | 23:05
  • 1547
  • 0
Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

  • 28 март 2026 | 21:57
  • 1171
  • 0
Милан няма да задържи Фюлкруг

Милан няма да задържи Фюлкруг

  • 28 март 2026 | 21:57
  • 971
  • 2
Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

  • 28 март 2026 | 21:30
  • 627
  • 0
Унгария удари Словения в края

Унгария удари Словения в края

  • 28 март 2026 | 21:21
  • 848
  • 0
Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

  • 28 март 2026 | 20:58
  • 872
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 594
  • 2
Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

  • 29 март 2026 | 01:40
  • 705
  • 0
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 481
  • 1
Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
  • 37443
  • 368
Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

  • 28 март 2026 | 19:37
  • 15689
  • 16
Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

  • 28 март 2026 | 19:02
  • 10985
  • 11