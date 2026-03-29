Тежка контузия сложи край на надеждите на аржентински нападател за участие на Световното

Нападателят на Страсбург и Аржентина Хоакин Паникели е аут до края на сезона и ще пропусне Световното първенство поради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно.

„Прегледите, извършени на нападателя Хоакин Паникели, потвърдиха скъсана предна кръстна връзка на дясното му коляно... Дръж се, Хоако! С теб сме“, се казва в медицинския доклад, публикуван в петък на страницата на аржентинския национален отбор в социалните медии.

23-годишният аржентинец е най-резултатният играч на френското първенство този сезон с 16 гола. Той се нуждае от операция и се очаква да отсъства от шест до осем месеца.

Аржентинските играчи носеха фланелки с послания в подкрепа на Паникели по време на приятелския им мач с резултат 2:1 срещу Мавритания.

