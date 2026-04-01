Аржентина се позабавлява със Замбия

Световният шампион Аржентина записа очаквана победа с 5:0 в приятелска среща със Замбия, която е част от подготовката на тима за предстоящото участие на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. "Гаучосите" не срещнаха твърде сериозна съпротива и се позабавляваха с далеч по-непретенциозния си съперник, като стигнаха до успеха с голове на Хулиан Алварес (4'), Лионел Меси (43'), Николас Отаменди (50'-дуз.), автогол на Доминик Чанда (68') и попадение на Валентин Барко (94').

Головото шоу стартира с ранно попадение на Хулиан Алварес. Лео Меси получи дълъг пас в наказателното поле, продължи топката към нападателя на Атлетико Мадрид, който стреля за 1:0.

В 43-тата минута резултатът бе удвоен. Меси направи двойно подаване с Алексис МакАлистър в пеналта и от малък ъгъл прати топката в мрежата за 2:0.

2-0 Argentina.



LEO MESSI DOUBLES THE LEAD AGAINST ZAMBIA!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAL!!!!!!!!! HE SCORES AT LA BOMBONERA!!!!!!!!!!!

В началото на второто полувреме Аржентина получи дузпа за нарушение на Алберт Кангуанда срещу Тиаго Алмада. Ветеранът Николас Отаменди изпълни наказателния удар и отбеляза за 3:0.

After his goal against Zambia, Leo Messi has now scored against 𝐅𝐎𝐑𝐓𝐘 different countries for Argentina 😲 pic.twitter.com/87N7TAqBZ1 — B/R Football (@brfootball) April 1, 2026

Четвъртият гол падна в 68-ата минута и това всъщност бе доста нещастен автогол на Доминик Чанда, който опита да пресече пас в пеналта, но изстреля топката неспасяемо във вратата си.

В добавеното време на двубоя "гаучосите" оформиха крайното 5:0. Валентин Барко отбеляза, след като получи прекрасен пас с пета от Николас Гонсалес.

VALENTÍN BARCO WHO FINISHES IT OFF!



Argentina 5-0 Zambia pic.twitter.com/HMWmzJikwl — KING OF GOALS (@KingUnited100) April 1, 2026

Така Аржентина завършва мартенските проверки в приповдигнато настроение с две победи, макар и срещу не толкова елитни съперници.

