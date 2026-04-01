Аржентина се позабавлява със Замбия

Световният шампион Аржентина записа очаквана победа с 5:0 в приятелска среща със Замбия, която е част от подготовката на тима за предстоящото участие на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. "Гаучосите" не срещнаха твърде сериозна съпротива и се позабавляваха с далеч по-непретенциозния си съперник, като стигнаха до успеха с голове на Хулиан Алварес (4'), Лионел Меси (43'), Николас Отаменди (50'-дуз.), автогол на Доминик Чанда (68') и попадение на Валентин Барко (94').
Головото шоу стартира с ранно попадение на Хулиан Алварес. Лео Меси получи дълъг пас в наказателното поле, продължи топката към нападателя на Атлетико Мадрид, който стреля за 1:0.
В 43-тата минута резултатът бе удвоен. Меси направи двойно подаване с Алексис МакАлистър в пеналта и от малък ъгъл прати топката в мрежата за 2:0.
В началото на второто полувреме Аржентина получи дузпа за нарушение на Алберт Кангуанда срещу Тиаго Алмада. Ветеранът Николас Отаменди изпълни наказателния удар и отбеляза за 3:0.
Четвъртият гол падна в 68-ата минута и това всъщност бе доста нещастен автогол на Доминик Чанда, който опита да пресече пас в пеналта, но изстреля топката неспасяемо във вратата си.
В добавеното време на двубоя "гаучосите" оформиха крайното 5:0. Валентин Барко отбеляза, след като получи прекрасен пас с пета от Николас Гонсалес.
Така Аржентина завършва мартенските проверки в приповдигнато настроение с две победи, макар и срещу не толкова елитни съперници.
