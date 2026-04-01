  Аржентина се позабавлява със Замбия

Аржентина се позабавлява със Замбия

  • 1 апр 2026 | 04:37
Аржентина се позабавлява със Замбия

Световният шампион Аржентина записа очаквана победа с 5:0 в приятелска среща със Замбия, която е част от подготовката на тима за предстоящото участие на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. "Гаучосите" не срещнаха твърде сериозна съпротива и се позабавляваха с далеч по-непретенциозния си съперник, като стигнаха до успеха с голове на Хулиан Алварес (4'), Лионел Меси (43'), Николас Отаменди (50'-дуз.), автогол на Доминик Чанда (68') и попадение на Валентин Барко (94').

Головото шоу стартира с ранно попадение на Хулиан Алварес. Лео Меси получи дълъг пас в наказателното поле, продължи топката към нападателя на Атлетико Мадрид, който стреля за 1:0.

В 43-тата минута резултатът бе удвоен. Меси направи двойно подаване с Алексис МакАлистър в пеналта и от малък ъгъл прати топката в мрежата за 2:0.

В началото на второто полувреме Аржентина получи дузпа за нарушение на Алберт Кангуанда срещу Тиаго Алмада. Ветеранът Николас Отаменди изпълни наказателния удар и отбеляза за 3:0.

Четвъртият гол падна в 68-ата минута и това всъщност бе доста нещастен автогол на Доминик Чанда, който опита да пресече пас в пеналта, но изстреля топката неспасяемо във вратата си.

В добавеното време на двубоя "гаучосите" оформиха крайното 5:0. Валентин Барко отбеляза, след като получи прекрасен пас с пета от Николас Гонсалес.

Така Аржентина завършва мартенските проверки в приповдигнато настроение с две победи, макар и срещу не толкова елитни съперници.

Снимки: Gettyimages

Реми в британската битка между Уелс и Северна Ирландия

Реми в британската битка между Уелс и Северна Ирландия

  • 1 апр 2026 | 00:27
  • 917
  • 0
Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

  • 1 апр 2026 | 00:34
  • 31726
  • 175
Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

  • 1 апр 2026 | 00:39
  • 32941
  • 62
Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

Словакия спечели сблъсъка на разочарованите

  • 1 апр 2026 | 00:10
  • 1588
  • 0
Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

Швеция си отмъсти на Полша и този път ще играе на Световното, Гьокереш отново герой

  • 1 апр 2026 | 00:03
  • 6037
  • 3
Червен картон от Кабаков и 25 удара не стигнаха на Испания срещу Египет

Червен картон от Кабаков и 25 удара не стигнаха на Испания срещу Египет

  • 31 март 2026 | 23:55
  • 12313
  • 39
Виж всички

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

Италия отново плаче, "адзурите" пропускат трето поредно световно първенство

  • 1 апр 2026 | 00:34
  • 31726
  • 175
Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

Драматични сблъсъци определиха последните четири европейски участника на Световното

  • 1 апр 2026 | 00:39
  • 32941
  • 62
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 162104
  • 331
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 27183
  • 199
България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

  • 31 март 2026 | 20:58
  • 19307
  • 39
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 8272
  • 28