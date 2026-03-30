Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони говори пред медиите преди приятелския мач срещу Замбия на 1 април. "Гаучосите" претърпяха доста критики за представянето си срещу Мавритания, когато спечелиха само с 2:1.

🚨 Lionel Scaloni: “Tomorrow the players we know will play, it’s a good test. A familiar players will play and we’ll see how things go.



"Then as the match goes on, we’ll start trying out some new players.”



"Messi will start."

"Мисля, че утре (в сряда) Меси ще започне като титуляр. Що се отнася до смените, исках да дам почивка и на Хулиан Алварес, защото той играеше доста. Също и на Нико Гонсалес, който се завръщаше след контузия и направи добро първо полувреме. Беше важно да дадем шанс и на други момчета. Нашата идея винаги е да играем с двама нападатели или с един централен и един атакуващ полузащитник", започна Скалони, след което се върна към неубедителния предишен мач.

"Мисля, че е добър знак, че самите футболисти осъзнаха, че мачът не беше добър. Това е сигнал за това, което се вижда в последно време – отбор, който се състезава и който, независимо дали играе добре или зле, винаги създава усещането, че е отбор. Това е, което не направихме онзи ден. Освен че играят добре, те са и интелигентни. Когато не се играе добре, те го осъзнават и го поправят. Сега предстои следващ мач, който смятаме, че е добра възможност да се върнем там, където сме, и да покажем на хората дали това беше просто един мач, или е характерно за момента. Надяваме се, че е било само този мач и че отборът отново ще покаже лицето, което всички познаваме", каза аржентинският селекционер.

🚨🚨 Lionel Scaloni: “I think we have too many in the 26-man list and we’ll have to start cutting based on PERFORMANCES. If the performance isn’t adequate, I’ll take action.



"The other day’s match may have been a warning."



"The World Cup list will be objective and based only…

Скалони говори и за разширения списък с футболисти на Аржентина за Световното: "Разширеният списък от 55 играчи вече го предадохме на Аржентинската федерация, а те ще трябва да го предадат на ФИФА. Що се отнася до списъка от 26, мисля, че сме надхвърлили бройката и ще трябва да отпадат играчи въз основа на представянето им, няма друг начин. Мачът онзи ден може да е бил предупреждение или просто единичен случай, но това са неща, които като треньор взимам предвид и накрая ще се вземе решение.

Ще мислим за доброто на отбора и въз основа на това ще вземаме решения. Мога да кажа, че списъкът ми е доста ясен, но ако след това представянията не са адекватни, ще вземем мерки. Накрая ще бъдем убедени в това, което водим, и се надяваме всичко да мине по най-добрия начин.“

💔🥲 Lionel Scaloni became emotional while speaking about Joaquín Panichelli’s injury and had to leave the press conference, unable to continue speaking.



“He had earned his place, he was training very well. I told him he’ll have another chance..."



pic.twitter.com/AnBY5PpMz2

Накрая Скалони се разчувства, докато говореше за контузията на Хоакин Паникели, като почти се разплака трябваше да напусне пресконференцията, неспособен да продължи да говори: „Той си беше заслужил мястото, тренираше много добре. Казах му, че ще има още един шанс...“, обясни емоционално треньорът.

Снимки: Imago