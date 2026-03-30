Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

  • 30 март 2026 | 18:22
  • 187
  • 0

Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони говори пред медиите преди приятелския мач срещу Замбия на 1 април. "Гаучосите" претърпяха доста критики за представянето си срещу Мавритания, когато спечелиха само с 2:1.

"Мисля, че утре (в сряда) Меси ще започне като титуляр. Що се отнася до смените, исках да дам почивка и на Хулиан Алварес, защото той играеше доста. Също и на Нико Гонсалес, който се завръщаше след контузия и направи добро първо полувреме. Беше важно да дадем шанс и на други момчета. Нашата идея винаги е да играем с двама нападатели или с един централен и един атакуващ полузащитник", започна Скалони, след което се върна към неубедителния предишен мач.

"Мисля, че е добър знак, че самите футболисти осъзнаха, че мачът не беше добър. Това е сигнал за това, което се вижда в последно време – отбор, който се състезава и който, независимо дали играе добре или зле, винаги създава усещането, че е отбор. Това е, което не направихме онзи ден. Освен че играят добре, те са и интелигентни. Когато не се играе добре, те го осъзнават и го поправят. Сега предстои следващ мач, който смятаме, че е добра възможност да се върнем там, където сме, и да покажем на хората дали това беше просто един мач, или е характерно за момента. Надяваме се, че е било само този мач и че отборът отново ще покаже лицето, което всички познаваме", каза аржентинският селекционер.

Скалони говори и за разширения списък с футболисти на Аржентина за Световното: "Разширеният списък от 55 играчи вече го предадохме на Аржентинската федерация, а те ще трябва да го предадат на ФИФА. Що се отнася до списъка от 26, мисля, че сме надхвърлили бройката и ще трябва да отпадат играчи въз основа на представянето им, няма друг начин. Мачът онзи ден може да е бил предупреждение или просто единичен случай, но това са неща, които като треньор взимам предвид и накрая ще се вземе решение.

Ще мислим за доброто на отбора и въз основа на това ще вземаме решения. Мога да кажа, че списъкът ми е доста ясен, но ако след това представянията не са адекватни, ще вземем мерки. Накрая ще бъдем убедени в това, което водим, и се надяваме всичко да мине по най-добрия начин.“

Накрая Скалони се разчувства, докато говореше за контузията на Хоакин Паникели, като почти се разплака трябваше да напусне пресконференцията, неспособен да продължи да говори: „Той си беше заслужил мястото, тренираше много добре. Казах му, че ще има още един шанс...“, обясни емоционално треньорът.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

Анчелоти с категорична прогноза за двубоя на Италия

  • 30 март 2026 | 17:47
  • 832
  • 0
Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

Копенхаген назначи треньор с опит в Бундеслигата

  • 30 март 2026 | 17:47
  • 591
  • 0
История върху стена: графитът на Лука Модрич вдъхновява Загреб

История върху стена: графитът на Лука Модрич вдъхновява Загреб

  • 30 март 2026 | 17:16
  • 831
  • 6
Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

Селекционерът на Босна: Паркираме автобуса, ако поведем срещу Италия

  • 30 март 2026 | 17:02
  • 750
  • 0
Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

Жоао Педро: В миналото имахме Роналдо, Роналдиньо и Ромарио, но днес Бразилия има подобни играчи

  • 30 март 2026 | 16:57
  • 751
  • 0
УЕФА замразява цените на билетите за Евро 2028 - в рязък контраст с политиката на ФИФА

УЕФА замразява цените на билетите за Евро 2028 - в рязък контраст с политиката на ФИФА

  • 30 март 2026 | 16:56
  • 287
  • 0
България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

  • 30 март 2026 | 17:55
  • 80333
  • 277
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 1522
  • 4
Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

Наско Сираков излезе с важна позиция за собствеността на Левски

  • 30 март 2026 | 12:28
  • 33660
  • 91
Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

Злато за Ева, бронз за Стилияна във финала на бухалки на Световната купа в София

  • 30 март 2026 | 15:53
  • 7212
  • 9
Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

Култов Тити Папазов пред Sportal.bg за Левски, идването на Везенков и Олимпиакос в София и кой трябва да управлява родния баскетбол

  • 30 март 2026 | 17:03
  • 7107
  • 19
България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

България U17 удари Литва и се класира за Лига "А" в евроквалификациите

  • 30 март 2026 | 15:22
  • 5918
  • 4