Скалони: Меси ще е титуляр срещу Замбия, списъкът за Световното ми е ясен, но ако е нужно, ще вземем мерки

Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони говори пред медиите преди приятелския мач срещу Замбия на 1 април. "Гаучосите" претърпяха доста критики за представянето си срещу Мавритания, когато спечелиха само с 2:1.
"Мисля, че утре (в сряда) Меси ще започне като титуляр. Що се отнася до смените, исках да дам почивка и на Хулиан Алварес, защото той играеше доста. Също и на Нико Гонсалес, който се завръщаше след контузия и направи добро първо полувреме. Беше важно да дадем шанс и на други момчета. Нашата идея винаги е да играем с двама нападатели или с един централен и един атакуващ полузащитник", започна Скалони, след което се върна към неубедителния предишен мач.
"Мисля, че е добър знак, че самите футболисти осъзнаха, че мачът не беше добър. Това е сигнал за това, което се вижда в последно време – отбор, който се състезава и който, независимо дали играе добре или зле, винаги създава усещането, че е отбор. Това е, което не направихме онзи ден. Освен че играят добре, те са и интелигентни. Когато не се играе добре, те го осъзнават и го поправят. Сега предстои следващ мач, който смятаме, че е добра възможност да се върнем там, където сме, и да покажем на хората дали това беше просто един мач, или е характерно за момента. Надяваме се, че е било само този мач и че отборът отново ще покаже лицето, което всички познаваме", каза аржентинският селекционер.
Скалони говори и за разширения списък с футболисти на Аржентина за Световното: "Разширеният списък от 55 играчи вече го предадохме на Аржентинската федерация, а те ще трябва да го предадат на ФИФА. Що се отнася до списъка от 26, мисля, че сме надхвърлили бройката и ще трябва да отпадат играчи въз основа на представянето им, няма друг начин. Мачът онзи ден може да е бил предупреждение или просто единичен случай, но това са неща, които като треньор взимам предвид и накрая ще се вземе решение.
Ще мислим за доброто на отбора и въз основа на това ще вземаме решения. Мога да кажа, че списъкът ми е доста ясен, но ако след това представянията не са адекватни, ще вземем мерки. Накрая ще бъдем убедени в това, което водим, и се надяваме всичко да мине по най-добрия начин.“
Накрая Скалони се разчувства, докато говореше за контузията на Хоакин Паникели, като почти се разплака трябваше да напусне пресконференцията, неспособен да продължи да говори: „Той си беше заслужил мястото, тренираше много добре. Казах му, че ще има още един шанс...“, обясни емоционално треньорът.
