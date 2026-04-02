Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Кой ще надделее в големия сблъсък в София?

  • 2 апр 2026 | 07:00
  • 7913
  • 7

Баскетболните фенове у нас ще могат да се насладят на голям сблъсък от Евролигата тази вечер. В 20:00 ч. в зала "Арена София" започва двубоят между един от хитовете на турнира този сезон Апоел Тел Авив и гръцкия колос Панатинайкос. Срещата е от 35-ия кръг на най-престижното баскетболно клубно състезание на Стария континент.

Апоел е пети в класирането с 20 победи и 13 загуби (мач по-малко). "Зелените" от Атина пък са седми с баланс 20-14. Победата в мача е от изключително голямо значение и за двата тима в битката за плейофите, което само прави още по-интригуващ този двубой.

Тайлър Енис и Томер Гинат са извън сметките за Апоел за предстоящия мач. Трима играчи пък със сигурност няма да са на разположение на наставника на ПАО Ергин Атаман за срещата в родната столица. Това са Джериан Грант, Никос Рогавопулос и Василис Толиопулос, които лекуват различни травми. Звездите Найджъл Хейс-Дейвис и Хуанчо Ернангомес обаче са на линия.

Двата тима вече се срещнаха веднъж през сезона и това се случи през декември в Атина, където Панатинайкос надви водения от Димитрис Итудис тим с 93:82.

Следвай ни:

Още от Евролига

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 840
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9463
  • 5
Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

  • 4 апр 2026 | 04:54
  • 1865
  • 0
Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

  • 4 апр 2026 | 04:17
  • 1946
  • 0
Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

  • 3 апр 2026 | 23:35
  • 3583
  • 0
Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

  • 3 апр 2026 | 23:30
  • 1022
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52535
  • 208
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 205346
  • 856
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29816
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35472
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 12000
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46927
  • 43