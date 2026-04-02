Кой ще надделее в големия сблъсък в София?

Баскетболните фенове у нас ще могат да се насладят на голям сблъсък от Евролигата тази вечер. В 20:00 ч. в зала "Арена София" започва двубоят между един от хитовете на турнира този сезон Апоел Тел Авив и гръцкия колос Панатинайкос. Срещата е от 35-ия кръг на най-престижното баскетболно клубно състезание на Стария континент.

Апоел е пети в класирането с 20 победи и 13 загуби (мач по-малко). "Зелените" от Атина пък са седми с баланс 20-14. Победата в мача е от изключително голямо значение и за двата тима в битката за плейофите, което само прави още по-интригуващ този двубой.

Тайлър Енис и Томер Гинат са извън сметките за Апоел за предстоящия мач. Трима играчи пък със сигурност няма да са на разположение на наставника на ПАО Ергин Атаман за срещата в родната столица. Това са Джериан Грант, Никос Рогавопулос и Василис Толиопулос, които лекуват различни травми. Звездите Найджъл Хейс-Дейвис и Хуанчо Ернангомес обаче са на линия.

Двата тима вече се срещнаха веднъж през сезона и това се случи през декември в Атина, където Панатинайкос надви водения от Димитрис Итудис тим с 93:82.