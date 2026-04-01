Игор Тиаго с голям шанс да попадне в състава на Бразилия за Мондиал 2026

Трима футболисти ще се борят за оставащите две свободни места в състава на Бразилия за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според ESPN, селекционерът на тима Карло Анчелоти вече е избрал 24 от общо 26 играчи в окончателния си списък.

За двете вакантни позиции претендират халфът Лукас Пакета (Фламенго) и нападателите Ендрик (Лион) и Игор Тиаго (Брентфорд).

Бразилия удари Хърватия в края, Игор Тиаго с дебютен гол

Твърди се, че Анчелоти е финализирал избора си на вратари и защитници, но все още не е решил дали да повика още двама нападатели, или един нападател и един полузащитник.

Въпросът с евентуалното включване в състава на нападателя на Сантос Неймар остава нерешен. Въпреки това, изданието отбелязва, че няма да бъде изненадващо, ако звездата не получи повиквателна за Мондиал 2026.

Снимки: Gettyimages

