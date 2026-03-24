Игор Тиаго: Да бъда тук днес е най-голямата мечта в живота ми

Бившият нападател на Лудогорец (Разград) Игор Тиаго заяви, че съперничеството му с Ерлинг Холанд от Манчестър Сити за голмайсторския приз във Висшата лига му е донесло допълнителна мотивация да представлява националния отбор на родината си Бразилия. 24-годишният футболист на Брентфорд има 19 гола от началото на сезона в английския елит, а от цялото първенство единствено норвежецът е с повече от него - 22. Благодарение на представянията си с екипа на „пчеличките“ Тиаго получи първа повиквателна от селекционера на „селесао“ Карло Анчелоти за предстоящите приятелски мачове срещу Франция (на 26 април) и Хърватия (1 април).

„Нашият национален отбор е голям, така че да стигнеш до него, трябва да се представяш толкова добре. Да бъда до Холанд, надпреварвайки се за мястото на топ реализатор с него - играч от неговия калибър, машина за отбелязване на голове, ми дава още повече мотивация да играя за страната си. Това ме амбицира да покажа, че съм готов за тази възможност, която дойде при мен. С такъв огромен състав, смятам, че трябва да достигаш подобни показатели, за да те повикат“, заяви бразилецът пред ESPN.

Нападателят е сред основните причини за силната форма на клубния му тим Брентфорд, който понастоящем заема седмата позиция във Висшата лига.

„Работата, която върша, започва да се забелязва от хората. Да мога да играя за страната си, както и в едно от най-силните първенства в света, постигайки такива резултати, е нещо, което ме кара да се гордея. А да бъда тук днес е най-голямата мечта в живота ми, най-голямото ми постижение“, добави таранът.

Игор Тиаго се присъедини към Брентфорд през 2024 година от белгийския Брюж, а наскоро подписа и нов договор с лондончани, който ще го задържи в клуба поне до 2031 година. Бразилецът беше част от състава на Лудогорец от зимата на 2022 година до лятото на 2023-та, като реализира 21 гола в 55 мача за разградчани.