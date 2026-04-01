  Бразилия удари Хърватия в края, Игор Тиаго с дебютен гол

Бразилия удари Хърватия в края, Игор Тиаго с дебютен гол

  • 1 апр 2026 | 05:11
Бразилия постигна трудна победа с 3:1 над Хърватия в приятелски мач, игран в САЩ, на стадион "Камингтън Уърлд" в Орландо. Двата тима изиграха доста оспорван двубой, но кариоките ликуваха в края. Данило даде преднина на южноамериканците в 45-ата минута, но Ловро Майер изравни в 84-тата. Бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго върна преднината на Селесао в 88-ата минута от дузпа с дебютния си гол за националния отбор, а Гарбиел Мартинели подпечата успеха на своя тим в 92-рата минута.

Бразилия имаше контрола още от началните минути и създаде някои интересни положения, но резултатът бе открит чак в края на първото полувреме. Висинус напредна в наказателното поле, финтира двама защитници и подаде за нахлуващия Данило, който стреля във вратата за 1:0.

Хърватия обаче изравни в 84-тата минута, когато Тони Фрук с перфектен пас намери Ловро Майер на скорост между двама защитници, а той от движение прати топката във вратата за 1:1.

Радостта на "шахматистите" обаче бе кратка. Бразилия получи дузпа за нарушение на Йосип Шутало срещу Ендрик, а Игор Тиаго хладнокръвно реализира наказателния удар за 2:1.

В добавеното време Селесао реши всичко с трети гол. Бразилците организираха контраатака, Мартинели получи пас зад защитата и с удар по земя намери далечния ъгъл на вратата за 3:1.

С този успех Бразилия си върна самочувствието след загубата от Франция преди дни. Хърватия пък допусна първа загуба от една година насам.

