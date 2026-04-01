Марица (Пловдив) шамароса СФК Раковски

Марица (Пловдив) надигра у дома СФК Раковски (Раковски) с 5:1. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. Петър Атанасов им даде преднина, само 180 секунди след началото. Домакините натиснаха, но съперника контраатакуваше опасно. Критични моменти имаше и пред двете врати. Така се стигна до 26-ата минута, когато Олджай Алиев изравни резултата. Велиян Видолов направи обрата с попадение в 39-ата минута. Пловдивчани контролираха всичко след почивката. Създадоха положения, пропиляха от тях, но и реализираха три пъти. Капитанът Веселин Марчев се разписа в средата на второто полувреме. Влезлият като резерва Хасан Байрам вкара дебютния си гол в 84-атка минута. В 89-ата пък Алиев разтресе за втори път мрежата на Мариян Ружин – 5:1.