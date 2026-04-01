Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Марица (Пловдив) шамароса СФК Раковски

  • 1 апр 2026 | 19:33
  • 2377
  • 0
Марица (Пловдив) надигра у дома СФК Раковски (Раковски) с 5:1. Срещата е от 27-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Гостите започнаха по-добре. Петър Атанасов им даде преднина, само 180 секунди след началото. Домакините натиснаха, но съперника контраатакуваше опасно. Критични моменти имаше и пред двете врати. Така се стигна до 26-ата минута, когато Олджай Алиев изравни резултата. Велиян Видолов направи обрата с попадение в 39-ата минута. Пловдивчани контролираха всичко след почивката. Създадоха положения, пропиляха от тях, но и реализираха три пъти. Капитанът Веселин Марчев се разписа в средата на второто полувреме. Влезлият като резерва Хасан Байрам вкара дебютния си гол в 84-атка минута. В 89-ата пък Алиев разтресе за втори път мрежата на Мариян Ружин – 5:1.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2964
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 7410
  • 10
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1074
  • 0
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 1515
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 725
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52061
  • 206
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 52061
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 204817
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 29477
  • 130
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 35015
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 11458
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 46508
  • 43