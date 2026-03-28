Марица (Пловдив) подчини Секирово

Марица (Пловдив) се наложи с 1:0 над Секирово в Раковски. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана изключително оспорван двубой. В полза на пловдивчани го реши Николай Хаджиев с хубав диагонален удар в 42-ата минута – 0:1. Критични моменти имаше и пред двете врати. В 4-та минута Тони Лесов уцели страничната греда на пловдивския страж Петър Начев след центриране от корнер. В друга ситуация, топката се разходи по голлинията на вратата, защитавана от гостите. Десетина минути преди края, за втори жълт картон, бе отстранен Лъчезар Михайлов от Марица. Към края след удар на Лесов, Начев отклони топката и тя облиза гредата.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив – фейсбук